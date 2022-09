Dames TC Isis delven onderspit in nationale interclubfinale: “Maar trots op het parcours dat we hebben afgelegd”

De Dames 35/3 van TC Isis bestaat uit een ploegje waarvan de kern al jarenlang samenspeelt. “Er valt eens iemand af en er komt dan ook iemand bij. Maar de meeste dames kennen elkaar al jarenlang.”

Dit jaar besloten ze opnieuw deel te nemen aan de interclub in de reeks Dames 35/3. De ‘35’ betekent dat de deelnemers minstens 35 jaar moeten zijn, de drie duidt op het puntentotaal (tussen de 20 en 35 punten) dat de de speelsters die in stelling gebracht worden samen totaliseren. “In zo’n interclubontmoeting worden vier enkelspelen afgewerkt en twee dubbelspelen. We moeten toegeven dat in de finale TC Eeklo een maatje te groot was voor ons, de eindstand was 5-1. Maar na de voorrondes belandden we dus in de eindrondes en uiteindelijk was dit al onze dertiende ontmoeting. Toch een mooi parcours dat we afgelegd hebben. We zijn er zelfs voor naar de Ardennen gemoeten”, oppert Ria Vanacker.

Sportief deden de dames het dus schitterend, maar ook naast het veld kunnen ze het goed met elkaar vinden. “Hoewel we de finale verloren, kon er toch wel een feestje van af. We zijn samen iets gaan eten. En we kijken al vooruit naar volgend jaar. Misschien zullen we dan in een hogere reeks moeten aantreden, want door veel te winnen kom je in een hoger klassement uit. Maar dat zien we dan wel.”