Dames KTC Isis schitteren: plaats in de nationale interclubfinale en drie moeder-dochter combinaties in de finale van het eigen open dubbeltornooi

Bij KTC Isis (Izegem) hebben ze – in een verzengende hitte – er weer een topweekendje op zitten. HetDames 6-interclubteam wist zich voor de nationale finale te plaatsen en ook in het eigen open dubbeltornooi lieten de dames zich gelden.

Afgelopen zaterdag versloegen Virginie Vuylsteke, Katrien Dejaegher, Christèle Deforche, Heidi Dewulf, Isabel Klok en Hanne en Jana Hoornaert ‘Le Chalet’, een team uit Molenbeek in de halve finale met 4-2. Na de enkelspelen stond het 3-1. De finale bij de Dames 6 (van 26 tot 60 punten) wordt komende zaterdag 16 september vanaf 13 uur afgewerkt op de terreinen van Zevende Olympiade in Antwerpen.

Drie op vier finales

Bij de dames waren er ook vier reeksen in het eigen open dubbeltornooi waarvan dit weekend de finales werden gespeeld. In drie van de vier finales stonden moeder en dochter in de finale. In de reeks tot 15 punten Els Viaene en Marie Vandewalle, in de reeks tot 60 punten Kathy Vandoorne en Lisa Ronse en de reeks tot 90 punten Tanja Vandeputte en Hanne Hoornaert. Enkel Kathy en Lisa konden winnen, maar niettemin een topprestatie van al deze KTC Isis-leden.