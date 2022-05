Dames KTC Azalea gaat voor nieuwe nationale interclubtitel

KTC Azalea uit Brugge werd in 2019 – want de voorbije twee jaar werd er omwille van corona niet gespeeld – kampioen in nationale interclub in de reeks Dames 35/4. Een deel van de ploeg staat dit seizoen opnieuw aan het net, zij het in de reeks 35/2. Aan nationale interclub kan men vanaf vier spelers deelnemen.

Elk jaar worden de ploegen op basis van hun punten ingedeeld in Afdeling 1,2,3 of 4. Stijgen en dalen is niet van toepassing. In de reeks Dames 35, gezien de leeftijd, is 145 het minimum aantal punten. Per ontmoeting zijn er vier enkel- en twee dubbelwedstrijden voorzien.

De dames van Azalea zijn ondergebracht in afdeling 2, zij het zonder voorrondes. Er is één poule en die is meteen de eindfase. Men speelt in mei en juni in totaal vijf ontmoetingen, te beginnen met zondag 29 mei met een thuiswedstrijd tegen TC Temploux uit Namen. “Het wordt een leuke reeks, met mooie tegenstanders en met Seneffe een ploeg waar we drie jaren geleden ook tegen gespeeld hebben”, weet Veronique De Bondt als kapitein van de Brugse ploeg. Ook de andere tegenstanders van Azalea komen uit het Franstalig landsgedeelte: TC Vatour uit Doornik, TRC Arlon en TC Kineo Vital uit Ottignies.

Wie deze eindronde wint kroont zich in die reeks meteen tot Belgisch kampioen. “We starten zonder ambities. Het plezier komt op de eerste plaats. Ook in 2019 zijn we zonder verwachtingen begonnen, naarmate de interclub vorderde zagen we dat het goed ging en zijn we onverwachts nationaal kampioen geworden”, aldus Veronique De Bondt. De sfeer zit er alvast goed in bij het damesteam van Azalea dat allen met éénzelfde uitrusting zal spelen met het opschrift: ‘I make wine disappear, what’s your superpower?’ “Omdat we met zijn allen graag een glaasje rosé drinken”, glimlacht de ploegkapitein. (ACR)