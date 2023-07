Dames 400 van Brughia is Vlaams kampioen in padel

In het padel bij de dames afdeling 400 werd Brughia uit Sint-Kruis onlangs Vlaams kampioen.

Men bereikte de eindronde van Schweppes Padel Voorjaar waarin men achtereenvolgens TC Zelem uit Halen (4-2), Pachanga Padel uit Mechelen (3-3 en 45/27) en Padelclub Paquito (5-1) uit Erpe-Mere uitgeschakelde. “Samen beslisten we om interclub te doen. En we zouden wel zien hoever we kwamen”, vertelt ploegkapitein Clarisse Arnou. “We schreven ons in bij Brughia en die club heeft ons als team goed ondersteund. Ons doel was in de eerste plaats niet om de finale te spelen. We geraakten wel telkens beter op elkaar ingespeeld en plots sta je daar in die eindfase.”

Gemengde interclub in het najaar

In de finale stonden de dames van Brughia tegenover Wingfield. Men behaalde tijdens de eindstrijd in TC Oase in Nijlen met 0-4 de Vlaamse titel. “De uitslag toont aan dat het wellicht gemakkelijk ging, maar dat was het niet. Iedereen van ons had precies een topdag tegen toch wel één van de sterkste ploegen die we ontmoet hebben. Niemand van ons maakte fouten en zo was de titel binnen. In het najaar volgt opnieuw een interclub, zij het gemengd. Daar gaan we met een paar andere spelers aan meedoen.” (ACR)