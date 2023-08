Coppejans vloert Diallo na nagelbijter in eerste plaatsingsronde voor de US Open

Kimmer Coppejans (ATP 148) heeft woensdag zijn eerste horde in het kwalificatietoernooi voor de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, succesvol genomen. Het Canadese 27e reekshoofd Gabriel Diallo (ATP 132) ging na 2 uur en 39 minuten met 6-4 en 5-7 en 7-6 (11/9) voor de bijl.

De 29-jarige Coppejans bekampt in de tweede kwalificatieronde de Oostenrijker Filip Misolic (ATP 168). Laatstgenoemde ontdeed zich eerder op woensdag van de Est Mark Lajal (ATP 246) in drie sets.

“Ik denk dat ik een heel goede wedstrijd heb gespeeld. Ik ben in elk geval heel tevreden met het niveau dat ik heb laten zien. Het was geen gemakkelijke loting tegen een tegenstander met een solide opslag”, zei Coppejans na zijn overwinning.

“Ik heb geprobeerd zo agressief mogelijk te blijven, ook in de tiebreak van de derde set. Dat was het belangrijkste. Het was uiteraard niet gemakkelijk aangezien zijn opslagen heel goed waren. Uiteindelijk kwam het op bijna niets aan, maar ik heb toch durf getoond bij de laatste (derde, red.) matchbal. De lucht was heel vochtig, zoals steeds hier, en de ballen vlogen in het rond, maar ik heb me goed aangepast.”

Tweede confrontatie met Misolic

De US Open is het enige grandslamtoernooi waarvoor Coppejans zich nog nooit heeft gekwalificeerd. In de volgende ronde neemt de Oostendenaar het op tegen de 22-jarige Oostenrijker Filip Misolic (ATP 168), die met 3-6, 6-4, 6-3 won van de Est Mark Lajal (ATP 246)

“Misolic heeft een zeer goede forehand. Ik denk dat hij meer een gravelspeler is dan een hardcourtspeler”, aldus Coppejans. “Het wordt onze tweede confrontatie, maar de eerste telde niet echt. Begin dit jaar speelden we tegen elkaar in de kwalificaties in Marseille, maar ik was toen bezig met onze verhuis. Dat was een heel slechte wedstrijd voor mij en ik kreeg een pak slaag (6-1, 6-2, red.). Ik hoop dat het deze keer anders zal zijn.”