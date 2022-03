Coppejans verliest opnieuw zijn eerste ronde

Kimmer Coppejans (ATP 238) is er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Italiaanse Roseto degli Abruzzi (gravel/45.730 euro).

De 28-jarige Oostendenaar verloor na een spannend duel van twee uur en 52 minuten tennis in drie sets (7-5, 6-7 (4/7) en 7-5) van de Spaanse kwalificatiespeler Carlos Gimeno Valero (ATP 458).

Vorige week was Coppejans ook al in Roseto degli Abruzzi aan de slag. In het eerste Challengertoernooi verloor hij er ook in de eerste ronde, van de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 191).

Coppejans is de enige Belg die actief was op de hoofdtabel in Roseto degli Abruzzi.