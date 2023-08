Coppejans staat voor het eerst dit jaar in finale: “Was slechts kwestie van tijd”

Kimmer Coppejans (ATP 160) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in het Bosnische Banja Luka (gravel/118.000 euro). “Ik ben hier heel blij mee”, reageerde de West-Vlaming na de halve finale, waarin hij met 6-0 en 6-1 won van de Duitse qualifier Marko Topo (ATP 405).

“Ik had het gevoel dat het slechts een kwestie van tijd was”, vertelde Coppejans. “Ik speel echt goed sinds het begin van het jaar, maar om de een of andere reden had het zich nog niet vertaald in een resultaat als dit. Gisteren kende ik wat geluk met Gombos die zich terugtrok met een blessure, maar vanavond speelde ik een uitstekende wedstrijd. Mijn opponent was een beetje nerveus omdat het zijn eerste halve finale op Challengerniveau was, en daar kon ik meteen van profiteren.”

In zijn eerste finale dit jaar speelt Coppejans zondag tegen de Kroaat Dino Prizmic (ATP 241), die recent Roland Garros voor junioren won. Net als Coppejans in 2012. “Prizmic is een enorm talent. Hij speelt erg intens tennis en slaat de bal verschrikkelijk hard. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd.”