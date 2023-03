Coppejans knokt zich naar plek in kwartfinales in Challenger Antalya

Kimmer Coppejans (ATP 237) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Turkse Antalya (gravel/73.000 euro). De 29-jarige Oostendenaar, al jaren uitgeweken naar Limburg, won in drie sets (6-3, 3-6 en 7-6 (7/3)) van de Tsjech Zdenek Kolar (ATP 178), het vijfde reekshoofd. De partij duurde twee uur en 35 minuten.

Coppejans treft bij de laatste acht het Oostenrijkse topreekshoofd Sebastian Ofner (ATP 160). Die versloeg in zijn tweede ronde de Hongaar Mate Valkusz (ATP 244) in drie spannende sets (4-6, 7-5 en 7-6 (7/5)).

Coppejans speelt later woensdag ook nog zijn eerste ronde in het dubbelspel, aan de zijde van de Canadees Steven Diez. Ze treffen meteen topreekshoofden Roman Jebavy en Adam Pavlasek uit Tsjechië.

Met Michael Geerts (ATP 243) staat nog een tweede Belg op de tabel in Antalya. De 28-jarige Antwerpenaar versloeg dinsdag in zijn opener van het enkelspel de Australiër Li Tu (ATP 211), het zevende reekshoofd, in drie sets (6-7 (0/7), 6-0 en 6-2). In de achtste finales speelt Geerts tegen de Italiaanse qualifier Salvatore Caruso (ATP 342).

Geerts treedt ook aan in het dubbelspel. Aan de zijde van de Italiaan Stefano Travaglia staat hij woensdag in de eerste ronde tegenover de Servische tweelingbroers Ivan en Matej Sabanov, samen het tweede reekshoofd.