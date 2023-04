Coppejans klopt topreekshoofd Mannarino en staat in kwartfinales van Challenger Oeiras

Kimmer Coppejans (ATP 189) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Portugese Oeiras (gravel/145.000 euro). De 29-jarige Oostendenaar stuntte in drie sets (4-6, 6-2 en 6-3) tegen het Franse topreekshoofd Adrien Mannarino (ATP 46). De partij duurde twee uur en veertien minuten.

Coppejans neemt het bij de laatste acht op tegen de Hongaar Zsombor Piros (ATP 134), het zevende reekshoofd. Piros rekende in zijn tweede ronde in twee sets (6-4 en 6-3) af met de Spaanse kwalificatiespeler Daniel Merida Aguilar (ATP 542).

Met Joris De Loore (ATP 196) stond er naast Coppejans nog een tweede Belg op de hoofdtabel in Portugal. Hij verloor maandag zijn eerste ronde in twee sets (6-4 en 7-6 (7/3)) van het Japanse zesde reekshoofd Kaichi Uchida (ATP 160). De Loore speelde in januari ook al twee Challengertoernooien in Oeiras. Een keer pakte hij de eindwinst, de andere keer verloor hij de finale.