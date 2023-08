Coppejans gaat op zoek naar eerste deelname US Open: “Ik begin met vertrouwen aan kwalificaties”

Kimmer Coppejans (ATP 149) heeft vanaf woensdag als missie om zich voor de eerste keer in zijn carrière te kwalificeren voor de hoofdtabel van de US Open. De 29-jarige Oostendenaar is een van de vijf Belgische mannen die zijn opwachting maakt in de kwalificaties in New York. In de eerste plaatsingsronde wacht hem een ontmoeting met de Canadees Gabriel Diallo (ATP 132).

“Ik heb uiteraard als doel om me te kwalificeren”, wond Coppejans er geen doekjes om. “Het zal natuurlijk afhangen van verschillende factoren. Ik hoop in de eerste plaats goed te spelen, dat wordt het voornaamste. Ik heb nog nooit deelgenomen aan de US Open en ik zou het heel leuk vinden om het toernooi minstens een keer te mogen afwerken.”

“Ik heb goede trainingsessies achter de rug met Zizou Bergs voor mijn vertrek, en met Gauthier Onclin en Joris De Loore (uit Damme, red.) sinds mijn aankomst in New York. Ik begin met een gezonde dosis vertrouwen aan de kwalificaties.”

Eerste Wimbledon

Coppejans maakt een mooi seizoen door. In maart stond hij nog 237ste op de ATP-ranking. Sindsdien plaatste hij zich eind juni voor de eerste keer voor het hoofdtoernooi op Wimbledon en bereikte hij afgelopen zondag nog de finale van het Challengertoernooi op het gravel van Banja Luka.

“Het is al een tijdje geleden dat ik nog op hardcourt getennist heb, maar ik hou van deze ondergrond”, voegde hij toe.

33 graden

“Ik moet niet veel wijzigen aan mijn spel, gewoon agressiever spelen. Ik beweeg goed, wat het makkelijker maakt. Ik zal heel goed moeten serveren en wat vlakker moeten slaan, al vind ik het fijn dat de stuit wat hoger is en de banen niet te snel zijn.”

“Het weerbericht voorspelt 33 graden voor de matchen in de eerste ronde. Ik moet dus fysiek sterk staan. Ik ben er klaar voor.”