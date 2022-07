Coppejans delft na driesetter onderspit tegen derde reekshoofd Struff

Kimmer Coppejans (ATP 339) heeft dinsdag meteen zijn koffers moeten pakken op het Challengertoernooi in het Zwitserse Zug (gravel/134.920 euro).

In de eerste ronde bleek het Duitse veel hoger gerangschikte derde reekshoofd Jan-Lennard Struff na drie sets te sterk voor de 28-jarige Oostendenaar, met 6-2, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 38 minuten.

Struff neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaan Lorenzo Giustino (ATP 260) of de Oostenrijker Maximilian Neuchrist (ATP 377). Beide spelers plaatsten zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel.