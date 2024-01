Coach Alain De Vos wil tennistalent Jeline Vandromme op hoofdtabel Roland Garros

Jeline Vandromme werd vorig jaar Europees tenniskampioen bij de U16 en won in die leeftijdscategorie de Masters in Monte Carlo. De Brugse is aan haar laatste jaar als junior begonnen. Haar coach Alain De Vos hoopt dat ze haar entree kan maken op de hoofdtabel van Roland Garros.

Alain De Vos, voormalig coach van Alison Van Uytvanck en olympisch kampioene Monica Puig, is binnen Tennis Vlaanderen verantwoordelijk voor Amélie Van Impe, Katarina Kujovic, dochter van gewezen Club Bruggedoelman Vladan Kujovic, en Jeline Vandromme (16) uit Sint-Kruis. Zij sloot zich in september vorig jaar aan bij de federatie, in het Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen in Wilrijk, waar onder andere Belgische topspeelsters als Kim Clijsters en Elise Mertens school hebben gelopen.

“Ik deed met Jeline al enkele tornooien voor ze haar selectie bekwam. We hadden nog niet zoveel van haar gehoord. Ook al omdat ze toen veel nationale tornooien in Frankrijk speelde”, vertelt haar trainer.

Op clubniveau in ons land speelde Jeline vooral tornooien tegen volwassenen. In de zomer van 2022 kroonde ze zich wel tot winnares van drie enkeltornooien en een dubbeltornooi in het ITF-juniorcircuit. “Het begon met die knappe prestatie tijdens de Summer Cup in Hasselt, waar ze een eerste keer op de hoofdtabel stond. In de daaropvolgende winter werd ze voor Team Belgium uitgenodigd, waar we haar aan het werk zagen. Ze is werkelijk een talent”, vindt haar coach, die erbij was toen Jeline de Europese titel U16 won. “Op de Masters was het mijn collega Robbe Ceyssens, omdat ik toen met vakantie was.”

Opmerkelijk seizoen

“Jeline had in 2023 een zeer opmerkelijk seizoen. Ervoor had ze een graad 3-finale gespeeld. We zijn dan voor twee tornooien naar Caïro vertrokken. Dat ging iets minder. Maar meteen daarna deed ze het EK, op een zeer hoog niveau. Jeline heeft een zeer agressieve stijl van spelen, met veel kracht. Op die manier maakt ze het haar tegenstrevers heel moeilijk”, aldus De Vos. “Voor ons land is het mooi dat ze goed presteert. We zullen zien. De weg is nog lang. Ik heb liever een speelster waarbij het niet te snel gaat.”

“Jeline heeft een zeer agressieve stijl van spelen, met veel kracht” – coach Alain De Vos

Jeline steekt erbovenuit in haar categorie. In Europa weten ze ook waar ze staat. “Haar slagen, fore- en backhand, zijn zeer agressief. Ze serveert heel goed, haar volleys kan ze wel verbeteren. Ze heeft eigenlijk weinig nadelen. Fysiek wordt heel belangrijk voor haar. Met een speelster moet je vooral verder bouwen op wat ze goed doet. Je moet haar sterkte ontwikkelen.”

Na Costa Rica en Columbia trekken Jeline en haar coach naar Caïro, met erna ook nog enkele graad 1-tornooien (J300) in Azië. “Ons doel is om in juni op de hoofdtabel van Roland Garros te geraken. Voor zoiets is het nooit te vroeg. Ze moet de competities op dat niveau verder ervaren. Zoals ze vorig jaar deed op de Amerikaanse Orange Bowl, waarin ze kwartfinaliste werd. Dat is haar volgende stap, zeker in haar laatste jaar als junior.” En ze wordt daarin goed begeleid door de ouders. “Dat is op haar leeftijd heel belangrijk. Ze staan altijd voor haar klaar, reizen veel met ons mee, en communiceren, zowel met mij als met sportief directeur Tom Devries.”

Maturiteit

Jeline deed vroeger ook aan atletiek, en volgde pianoles en notenleer. Ze pikte ooit een lesje volleybal mee en heeft nog gevoetbald. Maar het werd al heel snel duidelijk dat tennis haar voorkeur zou wegdragen. “Opvallend is dat ze, als meisje van zestien, zeer veel maturiteit heeft naast het veld. Op de tennisbaan is dat nog volgens haar jonge leeftijd, maar dat is een deel van het proces.” (Alain Creytens)