Clubkampioenschap TTC Drive scoort

Vorig weekend, 1 en 2 maart, organiseerde TTC Drive Oostende zijn traditionele clubkampioenschap in sportpark De Schorre aan de achterzijde van de Mister V-arena. Op zaterdag kwamen alle jeugdspelers aan bod, de G-sport en de recreanten. Het ging om een enkel-, dubbel- en open tornooi met voorgift. Dat was ook zo op zondag waar de spelers in de klassementsreeksen aan bod kwamen.

“Er waren veel wedstrijd in een topsfeer, een gratis brunch voor de spelers en hun familie. Kortom een zalig weekend”, klinkt het. “In competitie kunnen meerdere van onze ploegen een sprong hoger maken. We zijn dan ook op zoek naar enkele spelers die onze volgende doelstellingen kunnen verwezenlijken.” (ACR)

Info: www.ttcdriveoostende.be