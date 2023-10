Cava en Piro Cup geslaagde afsluiters van een topseizoen

Vorig weekend werd het tennisseizoen bij TC Thille met de finaledag van de Cava en Piro Cup in schoonheid afgesloten. Joeri Heindryckx, coördinator en organisator van beide clubtornooien blikt tevreden terug op de voorbije tenniszomer.

“Beide interne clubkampioenschappen worden pas voor de tweede keer georganiseerd maar dit jaar namen reeds 60 clubleden deel aan de tornooien”, vertelt een duidelijk tevreden organisator. “Er namen 36 heren in drie categorieën in een poulesysteem van vier ploegen deel aan de Piro Cup. Bij de dames waren 24 deelnemers ingeschreven in de Cava Cup. Voor hen was hetzelfde spelsysteem van toepassing. We zijn best tevreden met de groeiende belangstelling, want het is onze bedoeling dat de clubleden in deze tornooien in contact komen met spelers tegen wie ze zelden of nooit tennissen.”

Het verloop van beide tornooien verliep rimpelloos en daar is bestuurslid Joeri Heindryckx best tevreden om. “Op 1 mei starten zowel de Cava als de Piro Cup. Vanaf die datum nodigen de spelers elkaar uit voor een wedstrijd en melden ze mij het resultaat van hun partij. Via een app kan het verloop van het tornooi heel gemakkelijk opgevolgd worden. Ook de finales verliepen vorige week zondag zoals gepland. We moesten de datum van de finalewedstrijden wel enkele keren verplaatsen door de goede resultaten van onze clubleden in de interclubtornooien en het succes van ons eigen clubtornooi.”

Dubbeltornooi

Na de huldiging van de winnaars vond ook de traditionele ‘fin de saison’ plaats. “Dan zetten we onze vele vrijwilligers eens in de bloemetjes. Het traktaat van het bestuur is een meer dan verdiende beloning voor deze mensen. Ook voor het bestuur betekent de seizoensafsluiter het einde van een drukke periode waarin tal van activiteiten georganiseerd worden. De Cava en Piro Cup worden volgend jaar vervangen door een dubbeltornooi. Gelukkig hebben we nog even tijd om een passende naam te zoeken”, besluit Joeri. (PDC)