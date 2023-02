BTA Pro maakt werk van jonge, talentvolle tennissers: “We zetten de juiste stappen”

De Brughia Tennis Academy Pro begon twaalf jaar terug met een selectie en de verdere ontwikkeling van zeer jonge tennissers. Door stabiel en hard te werken, plukken ze daar nu vruchten van want tien jongeren spelen op internationaal niveau.

Deelnemen aan Tennis Europe U12, U14 en U16 is een mooie overstap naar het ITF-juniorcircuit. Bij de jongens is hiervoor het niveau van 100 punten nodig. Bij de meisjes is dat 100 tot 105 punten. “Het Dames 1 en Heren 1-circuit is hiertoe een goede maatstaf”, vindt Jelle Vanhee van BTA Pro. “Het mooie in ons land is dat clubs tien ITF-tornooien organiseren. Dit biedt de Belgische spelers een kans om niet te ver te moeten reizen. Als ze in die tornooien stappen zetten, komen ze op plaats vijf- of zeshonderd van de wereld. Misschien zelfs hoger en dan kan je die investering in het buitenland naar de ouders toe staven.”

Vorig jaar was er een introductiejaar waar men zich in de tornooien heeft gewerkt. “De resultaten waren goed, maar er zat toch meer in. Nu merken we bij enkele zoals Lauren Seye en Jeline Vandromme dat het lukt. Samen hebben zij zeven tornooien gewonnen in enkel en een viertal in dubbel. Remi Heldenberg won ook in dubbel.” Bij de een gaat het iets vlugger dan de andere. “Je voelt dat we langzaam aan het opbouwen zijn. In J5 en J4 zijn er die nu de overstap gaan maken naar J3 en J2. Daarna volgt J1 en de Grand Slams. We blijven realistisch. Er is nog een weg te gaan maar we zijn de juiste stappen aan het zetten.”

Tennis en school

Het belangrijke binnen de BTA Pro blijft dat jongeren tennis met school combineren. “Die droom is er. We werken daar naartoe. Qua studies moet dit alles goed ondersteund worden”, vindt Vanhee. “Als je ziet dat die gasten er heel hard voor gaan, dan kunnen er nog keuzes gemaakt worden. Een andere richting of bijvoorbeeld middenjury.”

Binnen de Brughia Tennis Academy combineert 95 procent school en sport. Zowat tien jaar gebeurt dit in samenwerking met het KTA Brugge, tennisspecialisatie met Frederiek Strubbe als coördinator. “Dit jaar is er met Spartac iets nieuws. Dit bestaat ook voor het voetbal, voor Club en Cercle. Het is een topsportafdeling binnen de school, waar leerlingen in een kleinere groep les en een kleiner rooster krijgen. Op die manier zijn ze een drietal voormiddagen vrij. Ze worden dan heen en teruggebracht naar Brughia. Spelers die niet binnen de federatie zitten, leunen op die manier heel dicht aan tegen het topsportniveau”, aldus Vanhee. “Zo kunnen wij ze een kans geven. En ze blijven in de buurt van hun ouders en familie, wat heel belangrijk is.

Internationaal

Spartac functioneert heel goed, ook voor de deelname aan internationale tornooien. “De jongeren zitten er soms tot twee weken. Ze krijgen dan taken mee en ze krijgen bijlessen. Ze worden daarin begeleid en goed opgevolgd. Dit is een mooie opstap om te zien waar ze kunnen geraken.” (ACR)