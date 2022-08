Brugse Jeline Vandromme schrijft verrassend Summer Cup op haar naam

Jeline Vandromme (ITF junior /), lid van TC Brughia in Brugge, heeft voor een knappe prestatie gezorgd door de Summer Cup, een internationaal tennistornooi van Tenkie Park (Grade 5) in Hasselt, te winnen. Voor de 14-jarige tennisster uit Sint-Kruis was het de eerste keer dat ze op de hoofdtabel van een ITF-juniorentornooi geraakte en het werd dus meteen een succes.

Bedoeling van de organisatoren van de ITF-juniorentornooien is Belgische jongeren een kans te bieden om in eigen land internationale ervaring op te doen. Jeline Vandromme geraakte in Limburg via de kwalificaties voor het eerst op de hoofdtabel van een ITF-juniorentornooi en slaagde er nadien ook nog in om het tornooi te winnen. Vandromme won maar liefst acht matchen op rij en versloeg in een Belgische finale Ema Kovacevic (ITF 1030) met 6/2 en 6/1.

In Maaseik start deze week de tiende editie van de LTA Maaseik Junior Open. Voor de eerste eerste keer is dit een Grade 3-tornooi. Bij de meisjes staat onder andere Indira Lepage (ITF junior 436) van TC Orscamp als reekshoofd genoteerd. Jeline Vandromme staat op dat tornooi ingeschreven.

(ACR/ Foto Leo Stolck)