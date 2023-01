Brugse Jeline Vandromme eerste reekshoofd in Aarlen

In Aarlen heeft in tennis het J60 ITF-juniortornooi plaats. Vanaf dinsdag starten de wedstrijden op de hoofdtabel. Bij de meisjes is Jeline Vandromme uit Brugge (ITF Junior 553) eerste reekshoofd, gevolgd door Ema Kovacevic (ITF junior 757), Katarina Kujovic (ITF junior 824) en Eline Bex (ITF junior 909) als andere Belgen.

Voor de jonge tennissers is Aarlen een van de belangrijkste jeugdtornooien aan het begin van het seizoen in Europa. Het gaat om de vierde editie waar en tiental nationaliteiten tussen 14 en 17 jaar vertegenwoordigd zijn. Belgen, Duitsers, Fransen en Zwitsers zijn er het meest. Sommige hebben al alles opgegeven om meerdere dagen per week te trainen. De 15-jarige Eline Vandromme combineert tennis met studies Latijn-Grieks in het vierde middelbaar in SASK Sint-Kruis. “Niet zo evident”, vindt ze. “Bedoeling is om tornooien terug aan te vatten. Na de examens werd er een training- en wedstrijdpauze ingelast. Mijn eerste trainingsweek was dan ook pas vorige week.”

Eindzege in Cyprus

Jeline is actief binnen de Brughia Tennis Academy Pro in Brugge en de Bree Tennis Academy in Limburg. Vorige zomer won ze drie keer in enkelspel binnen het ITF Juniorcircuit: in Hasselt, Kreuzlingen (Zwitserland) in Esh-sur-Alzette (Luxemburg). Vorige maand toonde Jeline zich nogmaals het sterkst in Cyprus, in het ITF J5 in Larnaca. In de finale verloor ze de eerste set na een tiebreak tegen de Tsjechische Veronika Novakova, maar ze stelde orde op zaken in set twee en drie. Jeline haalde haar vierde eindzege binnen na 6/7(4), 6/4 en 6/3.

Dankzij de kwaliteit van de organisatie is het tornooi in Aarlen van jaar tot jaar aan belang toegenomen, van Grade 5 naar 3. J60 staat voor het aantal punten dat zal worden verdeeld onder de deelnemers. In de kwalificaties voor de hoofdtabel werd Louis Maurau uit Brugge in de eerste ronde uitgeschakeld door een Zwitser. Ook Wies Karton uit Varsenare kon zich later niet kwalificeren na verlies tegen een Brit.

Tornooi in Schotland

De finale in Aarlen is op zondag 7 januari gepland. Er wordt geen prijzengeld maar een horloge aangeboden aan de winnaar. Plus het gevoel ‘iets’ groots te hebben bereikt. “Voor mij is Aarlen in de eerste plaats om in 2023 verder te timmeren aan mijn ranking”, klinkt Jeline. Ze start dinsdag tegen de Duitse Lea Von Kozierowski. Na het tornooi in de provinciehoofdstad van Luxemburg is het haar bedoeling om een Grade 3 tornooi te spelen in het Schotse Glasgow, in de week van 16 januari. (ACR)