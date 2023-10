Brughia Sportcenter ontvouwt plannen: “We willen zowel racket- als niet-racketsporten aanbieden”

Pieter Van Reeth, Jelle Vanhee en Nico Taets hebben TC Brughia overgenomen. Het Brughia Sportcenter heeft, na 25 jaar, niet alleen een volledig vernieuwde bar. De drie vennoten willen meer events aantrekken en andere sporten aan bod laten komen.

Pieter Van Reeth uit Brugge en Jelle Vanhee uit Knokke-Heist zijn al jaren actief in TC Brughia. Nico Taets, een buurman van Pieter, had met The Fox vijftien jaar een tennisclub in Varsenare en heeft veel ervaring in de horeca. Zij bundelden de krachten, richtten een eigen vennootschap op en namen TC Brughia als een BV over.

Het winterseizoen is op maandag 25 september gestart en het drietal heeft ondertussen de tennis- en de recreatieschool, de sportkampen, de padel en de bar overgenomen. “Kinderen kunnen bij ons vanaf drie jaar starten met balgewenning, richting tennis en padel. Voorts gaan we alle entiteiten die al in Brughia aanwezig waren meer centraliseren”, legt Pieter Van Reeth uit. “In het verleden waren er een tennis- én een padelclub, allebei met een eigen stamboeknummer. Dat wordt nu één geheel.”

Golf en VR

In de toekomst wil het trio meer activiteiten op Brughia organiseren. “Echt naar diverse sport en corporate events toewerken, in samenwerking met Olivier Stael en met Christopher Van Hemelryck-Bray van The Media House. Zij gaan in onze squash ook een golfsimulator zetten, in samenwerking met de Damme Golf & Country Club. Op termijn kunnen we ons in die ruimte ook richten op VR, die virtuele wereld.”

Ook de andere zalen in Brughia Sportcenter willen de drie verder maximaal benutten, met groepslessen die worden uitbesteed. Zo zijn daar nu al yoga, tai chi, salsa en dansen voor de jeugd. “We willen dat onze zalen gemaximaliseerd worden. We willen zowel racket- als niet racketsporten aanbieden. Onze core business blijft uiteraard tennis en padel, waarin we ‘s winters de grootste tennisclub willen blijven waar veel anderen, ook van buiten Brugge, onderdak kunnen vinden. Met een goede school en waarbij we een sterk trainingscentrum blijven”, benadrukt Van Reeth.

Nieuwe padelterreinen

In de zomer wil Brughia, momenteel goed voor ruim 400 leden, vooral streven naar een fifty-fifty verhaal bij de tennis- en padelleden en wil men voor beide naar een 600-tal mensen gaan. “Voor padel gaan we overigens een uitbreiding doen, door drie bestaande terreinen te overkappen. Een bouwaanvraag is al ingediend. Daarnaast zouden we een tennisterrein in gravel opgeven om op die plaats drie nieuwe outdoor padelvelden te voorzien. In totaal komen we dan aan zeven, waarvan drie overdekt. Als de ballon in de zomer weggaat, zijn er dan nog zes tennisterreinen outdoor en negen indoor.”

In de bouwaanvraag zit ook een uitbreiding van het buitenterras, tot aan de tennisvelden en dichter bij de padel, zodat er ook daar beleving is. “We willen dat zowel de leden als niet-leden zich met elkaar kunnen verbinden en voor iedereen een toegankelijke club worden. Hierbij wordt gezelligheid onze grootste troef”, aldus Van Reeth.

De bar zelf is rond, het geheel toont groter, met veel meer lichtinval en een ruimere keuze aan snacks. Er is een vernieuwde keuken en er zijn in de bar ook dartsborden voorzien. “Op die manier willen we inspelen op de nieuwe diverse activiteiten, zodat we ook met teambuildings en sportdagen naar buiten kunnen komen.”

Kampioenen

Sportief werd een herenteam van Brughia deze zomer in interclub in derde nationale kampioen. Een volledige ploeg van eigen jeugd, onder leiding van Thibault De Negri.

“Hij nam die gasten mee op sleeptouw. Daarop zijn we heel fier. In JU11/3 was er voor Balder Vanderleen en Matisse Dugardin een provinciale titel. Jammer genoeg moesten zij voor de Vlaamse eindronde forfait geven. Er was verder tornooiwinst voor heel wat van onze leden, en mooi voor onze werking is dat in het ITF-juniorencircuit speelsters die bij ons een groot deel van hun opleiding kregen voor een betere ranking zorgden.” (ACR)