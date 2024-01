Bruggeling Joris De Loore treft landgenoot Zizou Bergs in tweede kwalificatieronde Australian Open: “Klaar om de uitdaging aan te gaan”

Zizou Bergs (ATP-130) en Joris De Loore (ATP-167) hebben zich dinsdag in Melbourne geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het Australian Open. Daarin nemen ze het tegen elkaar op. Bergs startte het toernooi met 6-2, 6-2 winst tegen de Tsjech Zdenek Kolar (ATP-175), Bruggeling De Loore schakelde thuisspeler Li Tu (ATP-211) met 7-6 en 7-6 uit.

Bergs hoopt zich een derde keer voor een Grand Slam te kunnen plaatsen. In 2022 deed de 24-jarige Limburger dat in Wimbledon, vorig jaar op het Australian Open. Beide keren ging hij er vervolgens in de eerste ronde uit.

De Loore, dertig jaar, kon zich nog niet op de hoofdtabel van een Grand Slam plaatsen. Hij had een moeilijkere eerste kwalificatieronde achter de rug. “Tu speelde erg snel en goed”, gaf hij aan. “Ik moest blijven volhouden en dat is gelukt. Details beslisten de partij. Ik was agressief op de juiste momenten. Dat gaf misschien de doorslag. Ik kom hier quasi zonder voorbereiding toe. Mijn dochter was recent ziek en ik daarna ook. Pas tijdens het toernooi van Hongkong vorige week kon ik echt beginnen. Ik ben nog druk bezig met de fundamenten van dit jaar te leggen. Maar ik ben al tevreden van mijn niveau. Zizou ken ik natuurlijk heel goed. Het wordt niet makkelijk tegen hem, maar ik ben klaar om de uitdaging aan te gaan.”