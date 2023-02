Brugge wil tennisclub In ‘t Vrije een schuld van 40.000 euro kwijt schelden

De Stad Brugge wou de Koninklijke tennisclub In ‘t Vrije uit Sint-Kruis een schuld van 40.000 euro kwijt schelden en de erfpachtvergoeding verminderen. De politieke oppositie steigerde maandagavond tijdens de gemeenteraad. Wijselijk stelde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) het agendapunt uit.

“Dit is een precedent, dat door vele andere verenigingen kan aangegrepen en misbruikt worden”, verklaarde oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA). “Sedert 2018 betaalt ‘t Vrije de erfpachtvergoeding van 1116 euro niet meer. Nu worden 40.000 euro schulden kwijt gescholden en wordt de erfpachtvergoeding verminderd tot 800 euro. Was er geen andere oplossing, zoals een renteloze lening?”

Verouderd gebouw

Volgens financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) is het een moeilijk dossier: “De aanpassingswerken aan het verouderd gebouw zijn blijkbaar te zwaar om dragen voor de tennisclub. Bovendien werd de vereniging in 2013 geconfronteerd met het faillissement van de persoon die de cafetaria runde. We kunnen de 320 leden van die tennisclub toch niet dagvaarden? Laat ons dit punt uitstellen en nog eens overleggen met de betrokkenen om een andere oplossing uit te dokteren. De erfpachtvergoeding van de tennisclub is half zoveel als die van bijvoorbeeld de roeiclub.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was akkoord om het punt uit te stellen.