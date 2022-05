Brugge is met Todos een padelclub rijker

Padelclub Todos, wat staat voor ‘iedereen’ in het Spaans, opende het voorbije weekend officieel de deuren op een site naast restaurant d’Hoeve en Kinepolis langs de Tillegemstraat nabij de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels. Er is voorzien in vijf padelterreinen met een clubhuis met boventerras waar in het verleden nog tennisterreinen lagen.

Drie vennoten, Ruben Ballegeer uit Assebroek, Tim Van Poucke uit Hertsberge en Geoffrey Acou uit Sint-Michiels, kwamen begin dit jaar samen op het idee een nieuwe padelclub te starten. Ze gingen praten met de eigenaars van de site en kregen uiteindelijk een opstalrecht van 30 jaar om de oude, verloederde tennisvelden om te vormen. “We zochten met Todos een leuke roepnaam, waar iedereen welkom is. Bruggeling of niet-Bruggeling, jong of oud. Op een ideale locatie. We bevinden ons vlakbij een belangrijke invalsweg van Brugge. Voor wie de stad wil bezoeken of zij die van de bioscoop komen zijn wij misschien ook een meetingpoint”, vindt Geoffrey Acou.

Tweede Brugse club

Naast Arenal in Sint-Kruis is Todos nu de tweede Brugse club waar enkel padel en geen tennis kan beoefend worden. “Padel is onze corebusiness. We zijn zeven dagen op zeven open, vanaf halfelf ’s morgens tot de laatste sessie om halfelf ’s avonds. Zien we vanaf september dat dit ’s morgens overbodig lijkt te worden, dan gaan we misschien pas in de namiddag open.”

Todos gaat ondertussen mee in de stream van de vele padelclubs en speelt ondertussen al met twee ploegen in interclub. “Zij het onder de vlag van Arenal omdat onze velden nog niet klaar waren. We voorzien verder in lessen en willen dat elke padelspeler ongezien zijn of haar klassement bij ons terechtkan.” Voor de leden is er een startabonnement van 140 euro. Hiermee kunnen zij tijdens de week na 18 uur niet spelen. Alle andere opties zijn open. Daarnaast is er een abonnement voor 275 euro, waarmee ten allen tijde kan gespeeld worden. Verder is er ook nog een familieabonnement.

Todos beschikt ondertussen over 240 leden. “Vanuit Tennis Vlaanderen wordt er aangegeven om ongeveer tussen 75 en 85 spelers per veld te hebben. We zouden dat een beetje willen honoreren. En zo denken wij aan ongeveer 400 actieve leden”, besluit Geoffrey Acou. Padelclub Todos organiseert binnenkort van 6 tot en met 12 juni een eerste tornooi, in diverse reeksen tot en met P500. Voor de leden wordt er in die week wel telkens één terrein vrijgehouden. (ACR)