Breaking news in de tenniswereld: KTC Isis (Izegem) neemt TC Koddaert (Torhout) over en gaat zelf ook bouwplannen uitvoeren

De leden van KTC Isis werden zaterdagavond op de hoogte gebracht dat hun tennisclub, met thuisbasis naast het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof in Izegem, nu ook de indoor- en outdooraccommodatie van TC Koddaert in Torhout heeft overgenomen. Recent raakte bekend dat de dame achter de succesvolle club in Torhout, Leen Heynderick (dochter van stichter Jean-Pierre), er wou mee stoppen. Bij KTC Isis gaan ze ook van start met de lang verwachte werken. Er komen drie extra padelvelden en drie nieuwe tennisterreinen. Er wordt ook bekeken om die te laten overkappen.

KTC Isis stuurde heugelijk nieuws de wereld in. “We zijn verheugd om jullie op de hoogte te brengen van een belangrijke ontwikkeling voor onze club. Vanaf heden heeft KTC Isis zowel de indoor- als outdooraccommodatie van TC Koddaert officieel overgenomen. Met plezier kunnen we aankondigen dat we in februari van start gaan met de grondwerken voor de aanleg van drie extra padelvelden en drie extra tennispleinen. Deze uitbreidingen maken deel uit van fase 1 van ons ontwikkelingsplan en zullen bijdragen aan nog meer sportmogelijkheden en speelplezier voor al onze leden.”

Voor fase 2, die zich zal richten op de overkapping van de extra velden, wacht me nog een groen licht van het nieuwe Izegemse schepencollege.