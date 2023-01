Belgian Coast Academy gaat vanaf april officieel van start: Loïc Carlier en Willem De Jonckheere vol ambitie

Loïc Carlier en Willem De Jonckheere fungeren als hoofdtrainers bij Ostend Tennis Club. Die functie nemen ze vanaf 1 april ook officieel waar in TC Vicogne in Bredene. “We willen onze manier van lesgeven introduceren. Uiteraard met respect voor de identiteit van de club.”

Loïc Carlier en Willem De Jonckheere zijn sinds september 2020 op vraag van voorzitter Manu Beuselinck hoofdtrainers bij Ostend Tennis Club. Met het ontstaan van de pandemie en de daaropvolgende lockdown zonder indoorsporten kwam er enige vertraging bij wat zij op poten wilden zetten. Ondertussen zijn ze goed bezig, met een meer competitiegericht project, met veel meer jeugd binnen een brede basis. Het trainersduo werd recentelijk door TC Vicogne gecontacteerd. “Wij hebben hen onze werking en hoe we het aanpakken besproken. En dan is er ons vrij vlug de vraag gekomen om ook daar de tennisschool te doen”, vertelt Carlier.

Het tweetal stemde in en doet straks één volledige tennisschool in twee verschillende clubs, onder de naam Belgian Coast Academy. De officiële start komt er vanaf 1 april of het begin van het outdoor seizoen. “Onze manier van werken proberen we ook in Bredene te brengen. Wij hebben als visie om zoveel mogelijk jongeren en volwassenen warm te maken om te tennissen. Hen tornooien laten spelen. We willen ook meer jongeren op de club, zij het al of niet in bijzijn van hun ouders om te tennissen”, legt De Jonckheere uit.

Nieuwe leden

TC Vicogne in Bredene omschrijft zich als een gezellige familiale tennisclub en maakt van de integratie van nieuwe leden een handelsmerk. Kevin Demeester die er fungeerde als hoofdtrainer zette een stapje opzij. “We hebben goede contacten met Kevin. Hij wordt in ons trainerskorps opgenomen. Kevin heeft drukke beroepsbezigheden. En dat was voor hem moeilijk te combineren. Daarnaast is het de bedoeling om de huidige groep trainers die daar nu les geeft verder op te leiden. We willen het trainersteam ook uitbreiden”, klinkt Carlier.

TC Vicogne heeft circa 280 leden en wil naar de jeugdwerking toe stijgen. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit betekent meer jongeren, maar ook een betere jeugd. “Dat is in de eerste plaats onze taak. Nu zijn er in Vicogne drie, vier interclubploegjes ingeschreven. In Oostende zijn er dat twintig. Een record. Het is aan ons om het aantal de komende jaren in Bredene op te trekken of zelfs te verdubbelen. Het potentieel is er alvast voor”, besluit Willem De Jonckheere. (ACR)