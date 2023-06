Arenal van Marc Coucke en Tom De Sutter neemt TC Roeselare over

Een donderslag bij heldere hemel: Dirk de Vries en Daphne Vansevenant nemen afscheid van TC Roeselare. De tennisclub, die zij van nul heropgebouwd hebben, komt in handen van de Arenal-groep van onder meer Marc Coucke en Tom De Sutter. “Omwille van familiale en gezondheidsredenen, maar het doet toch pijn, want deze club was ons kindje”, aldus Dirk.

Na de altijd hartelijke begroeting valt Dirk de Vries (46) meteen met de deur in huis. “We nemen begin september, na ons enkel- en dubbeltornooi dat loopt tot en met 3 september, afscheid van TC Roeselare”, aldus Dirk. “De Arenal-groep van onder meer Marc Coucke en Tom De Sutter neemt het hier over. Ze zijn bezig met een tennis- en padelimperium uit te bouwen, ik denk dat wij hun elfde overname worden (Arenal huurt de club de komende 25 jaar, maar de gebouwen blijven eigendom van Daphne en Dirk, red.). Ik vind het toch een mooie waardering voor ons werk dat zo’n mensen interesse tonen in onze club. Ze waren onder de indruk van hetgeen we hier de voorbije jaren opgebouwd hebben. Uiteindelijk kwam er een mooi plan op tafel waarin iedereen zich kon vinden, waardoor het hier na de zomer dus gedaan is voor ons…” Op de achtergrond pinkt zijn vrouw Daphne Vansevenant een traantje weg.

Veel potentieel

Het koppel kwam in 2014 bij TC Roeselare terecht, dat toen meer dood dan levend was. Met hun eeuwig enthousiasme namen ze de club onder handen en bliezen het nieuw leven in. De cafetaria werd onder handen genomen, het sanitair en de kleedkamers vernieuwd… Een goede negen jaar later beschikt de club ook over outdoor padelvelden en een indoor padelhal, waar de ongeveer 800 leden zich naast in- en outdoor tennis ook kunnen uitleven. “Veel viel er hier niet meer te beleven toen we overnamen, maar ik zag enorm veel potentieel. Kijk eens rond, vlakbij het centrum van Roeselare in een oase van rust en groen tennis kunnen spelen. Ik geniet er nog elke dag van.”

“Familie en gezondheid Daphne komen op de eerste plek”

Het was de liefde die Dirk naar West-Vlaanderen bracht – hij is afkomstig van het Nederlandse Helmond – maar vanaf september zal hij met zijn vrouw opnieuw meer in de streek van Helmond te zien zijn, al staat de exacte locatie nog niet vast. “Daphne is op de sukkel met haar gezondheid en op aanraden van de arts doen we het rustiger aan. We hebben hier de voorbije negen jaar aan een verschroeiend tempo geleefd, maar de vraag was hoe lang we dat nog met ons twee konden volhouden.”

“Bovendien ben ik eind vorig jaar mijn moeder verloren, waardoor mijn vader alleen achterblijft in Nederland. Daarom dus de beslissing om afscheid te nemen van de club. Mijn vader is niet meer van de jongste dus hoop ik nog enkele mooie jaren met hem te kunnen beleven. (lacht) Ik heb zelfs een abonnement genomen bij Helmond Sport, waar Bob Peeters trainer is, om samen met mijn vader naar het voetbal te kunnen gaan. Er zijn sterke ploegen in de Nederlandse tweede klasse, maar ik denk dat we met Helmond mooie tijden zullen beleven.”

Als trainer actief blijven

“Hoe de leden van de club reageerden op het nieuws? Er waren er ontgoocheld, maar misschien wil dat betekenen dat ze ons gaan missen? We hebben ons hart en ziel in deze club gestoken en er een gezellige en familiale omgeving van gemaakt. Iedereen was hier welkom. Ik begrijp hun reactie wel. Maar gezien de omstandigheden met mijn familie was dit het moment om afscheid te nemen van de club. Het aanbod van Arenal is misschien een trein die maar een keer in ons leven passeert. En ik was ook niet van plan om dit tot mijn 60ste te doen. Ik ga niet wenen, maar het deed toch even pijn, want deze club was ons kindje. Ik wil alvast iedereen bedanken voor de mooie jaren bij TC Roeselare.”

“Wat de toekomst brengt, daar zijn we nog mee bezig, maar ik wil training blijven geven. Daarom ben ik al met verschillende clubs in Limburg en Nederland aan het praten. Ik wil mijn ervaring doorgeven aan tennistalent, jongeren met ambitie in de sport. Ik heb al aanbiedingen op zak, maar er is geen haast. Het moet vooral een project zijn waar ik me goed bij voel”, besluit Dirk, die vroeger zelf op hoog niveau tenniste.