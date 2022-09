Alexander Vanwalleghem is nieuwe hoofdtrainer Tennisschool TC Koksijde: “Nog meer jeugd naar de club krijgen”

TC Koksijde haalde met Alexander Vanwalleghem een ervaren hoofdtrainer binnen om de tennisschool verder uit te bouwen. Daarmee wil TCK de komende jaren nog meer jeugdspelers naar de tennisschool krijgen.

“Dit is een heel leuke nieuwe uitdaging”, glundert Alexander Vanwalleghem. “Ik ben in een heel mooie club terecht gekomen met een prachtige accommodatie en een groot ledenbestand. De uitdaging zit hem vooral in het feit dat we nog meer jeugd naar de club willen krijgen.”

“Voor de Maand van de Sportclub hebben we ook initiatielessen aangeboden. In de nabije toekomst zullen we ook scholen gaan bezoeken om daar initiaties aan te bieden. Op die manier willen we kinderen warm maken voor de tennissport. De jeugd is immers de toekomst van de club. We zullen uiteraard ook zorgen voor kwalitatieve lessen met een gedreven trainersteam. Dat team bestaat vooral uit de vaste trainers, aangevuld met een aantal nieuwkomers.”

30 jaar ervaring

Alexander is zelf instructeur B en zal dus ook zelf veel lessen geven. “Ik geef al tennisles van toen ik 16 jaar, dus dat is bijna 30 jaar ervaring als tennistrainer. Daarnaast ben ik ook personal trainer, dus ik kan het totaalpakket aanbieden met bijvoorbeeld ook conditietraining. Dat is ook iets wat we in de toekomst in de club willen implementeren. Om mijn niveau zelf ook op peil te houden, speel ik zelf nog tennis. Zo ben ik afgelopen weekend voor de vierde keer West-Vlaams kampioen geworden in de 35-3 reeks. In 2018 ben ik ook eens Belgisch kampioen geworden”, aldus Alexander, die onlangs de overstap maakte van TC De Maene naar TC Koksijde.

“Als hoofdtrainer zal mijn takenpakket zowel bestaan uit het zelf training geven als het aansturen van het trainersteam en uitvoeren van de planning. Ook mijn vrouw helpt mee en er is nog iemand die zal meehelpen met het administratieve. Dankzij dat team zal ik me vooral kunnen focussen op het sportieve luik. Ik zal ook actief blijven als coach, maar gemiddeld zo’n 20 uur per week op de club te vinden zijn.” Intussen ligt het winterprogramma van de Koksijde Tennisschool vast en lopen de inschrijvingen volop binnen. “Die lopen nog tot en met zaterdag. In de week van 10 oktober starten we tot en eind maart voor 20 weken lang met de lessen. Er zal de hele winter lang heel wat te beleven vallen op de club”, besluit de 44-jarige Roeselarenaar. (SB)