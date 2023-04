Student Ewout organiseert padboltornooi voor beginners: “Lijkt op padel, maar wordt gespeeld met de voeten”

Om padbol ‘hot’ te laten worden in ons land organiseert student Ewout Staelens (20) uit Geluwe begin mei een padboltornooi voor beginners in Arenal Brugge. “Padbol ontstond in 2008 in Amerika en is zeer attractief, zowel om te spelen als om naar te kijken”, zegt Ewout. Momenteel loopt hij stage bij het bedrijf Arenal dat onder leiding staat van CEO Mattias Van Holm en ex-profvoetballer Tom De Sutter. Arenal biedt verschillende sporten aan.

Naast het populaire padel kan je er ook padbol beoefenen, het exotische kleine broertje van padel. Die sport lijkt op padel, maar wordt gespeeld met u raadt het nooit de voeten. Ewout Staelens studeert sportmanagement aan hogeschool VIVES Brugge en gaf al enkele initiaties padbol. Hij speelde destijds bij de jeugd van SK Geluwe. Zijn jongere broer Maarten Staelens stond al aan de aftrap met het eerste elftal. Tijdens de wedstrijd op FC Poperinge kende Maarten evenwel dikke pech, want hij brak in de eerste helft zijn sleutelbeen.

Het enige wat je nodig hebt om padbol te spelen is een voetbal

“Naast mijn stage schrijf ik ook een bachelorproef onder de titel ‘Wordt padbol in 2030 het nieuwe padel bij trendsetter Arenal?’ Ik ben ervan overtuigd dat padbol op termijn Vlaanderen zal veroveren als sport. Vandaar mijn keuze. Doordat het terrein omringd is door U-vormige glazen is het in feite een mix van verschillende sporten: vleugjes padel, tennis, squash, voetbal en volleybal. Net als bij padel maken de wanden onderdeel uit van het spel. Een wedstrijd wordt altijd twee tegen twee gespeeld. Er mag pas overgespeeld worden na minstens twee en maximum drie uitgewisselde balcontacten tussen de teamgenoten. Uitzonderlijk mag de bal na één balcontact worden overgespeeld: als de speler gebruik maakt van de glazen wanden op zijn speelhelft om de bal over te spelen of als de speler zich in de rode zone bevindt, wat een één meter brede zone is aan weerszijden van het net.”

Handen en armen niet

“Het enige wat je nodig hebt om padbol te spelen is een voetbal. Voor de rest mag je heel het lichaam in de strijd werpen, uitgezonderd handen en armen. Personen met een basis aan voetbaltechniek hebben natuurlijk een streepje voor, maar ook niet-voetballers kunnen zich profileren tot behendige padbollers. Padbol is immers een tactische teamsport wat het zeer toegankelijk maakt voor alle leeftijden en geslachten”, zegt Ewout. Er was al een wereld- en een Europees kampioenschap, waar ook België aan meedeed. Het tornooi gaat door op maandag 1 mei om 10 uur in Arenal dat niet enkel padbol aanbiedt. Je kan er ook padel, tennis, squash, trampoline en soccer5 beoefenen.

Arenal bestaat nu uit negen clubs (zeven in België en twee in Nederland). Tegen midden 2025 mikken ze op 20 à 25 clubs.

