Start to move: Brugge wil kwetsbare groepen aan het sporten brengen

Ook in 2023 pakt de Brugse Sportdienst uit met ‘Start to Move’. Het project loopt al sinds 2010 en biedt een sportief programma voor maatschappelijk kwetsbare groepen. De Sportdienst werkt daarvoor samen met het OCMW, het Netwerk Vrijetijdsparticipatie en de verenigingen waar armen het woord nemen, met name ‘t Sas, Wieder vzw, Uze Plekke en het Salon.

De weg naar het reguliere aanbod ligt voor deze doelgroep veraf en voor velen zijn de beweegactiviteiten van ‘Start to Move’ de eerste (en enige) kennismaking met sport en beweging. De activiteiten zijn erg toegankelijk en worden gratis of zo goedkoop mogelijk aangeboden.

Napraten

Na het sporten kunnen de deelnemers napraten bij een hapje en een drankje, wat zorgt voor verbinding tussen de deelnemers en de leden van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie. “Het ‘Start to Move’-project is ondertussen goed ingeburgerd. De deelnemers worden ook zelf betrokken bij de opmaak van het programma, wat zorgt voor extra draagvlak en engagement”, vertelt schepen van sport Franky Demon.

Het aanbod is uitgebreid en gevarieerd. Op woensdagnamiddag worden verschillende sporten aangeboden, onder meer schaatsen, freerunning, water- en outdoorsporten, boksen, darts en wandelen met fitheidsoefeningen. Daarnaast zijn twee lessenreeksen aquagym gepland.

Deelnemers kunnen inschrijven via het Netwerk Vrijetijdsparticipatie, Buurtsport Brugge, het OCMW of via de verenigingen waar armen het woord nemen.

Mentale welzijn

Volgens sportschepen Franky Demon blijkt uit verschillende studies dat sporten, nu meer dan ooit, goed is voor het fysieke én mentale welzijn: “Onze stedelijke Sportdienst willen alle Bruggelingen aan het bewegen zetten. We mikken dus ook op inwoners die niet of moeilijk toegang vinden tot het reguliere aanbod.”

“Sport moet laagdrempelig zijn, en met het project ‘Start to Move’ maken we die doelstelling ook echt waar. Dat de bewegingsmomenten ook worden gekoppeld aan gezellige, ontspannende ontmoetingsmomenten is daarbij een absolute meerwaarde.”