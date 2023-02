Start in Brugge en zo’n 68 West-Vlaamse kilometers: dit is het parcours van de Ronde van Vlaanderen 2023

Op zondag 2 april is het opnieuw tijd voor de Ronde van Vlaanderen. Organisator Flanders Classics maakte donderdag het parcours voor de 107de editie bekend, en wat blijkt: voor de West-Vlamingen wordt de Ronde opnieuw net wat meer dé hoogmis van het wielerjaar dan de afgelopne jaren. Voor het eerst sinds 2016 start de Ronde immers terug in Brugge. Met Beernem en Izegem telt West-Vlaanderen – naast Aalter en Zulte – ook twee Dorpen van de Ronde.

Na de start met traditioneel de combinatie van Grote Markt en ‘t Zand trekt het peloton bij de mannen tijdens de geneutraliseerde zone in colonne door Brugge. De officiële start volgt na acht kilometer in Beernem, het eerste Dorp van de Ronde. Vandaar uit wordt meteen ook een eerste keer de provinciegrens overgestoken richting Aalter. Amper twintig kilometer verder steekt het peloton die grens in Ruiselede evenwel al weer terug over. Via Ruiselede, Tielt, Pittem en Meulebeke gaat het dan richting het Ingelmunster van Yves Lampaert en het derde dorp van de Ronde van de dag Izegem.

Tussen kilometerpaal 60 en kilometerpaal 81 volgen dan passages in Ardooie, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Kuurne en Waregem. Vanaf dan wordt er even opnieuw geflirt met de provinciegrens. Zo gaat het van Waregem naar Zulte, van Zulte naar Dentergem en van Dentergem dan uiteindelijk naar Deinze.

Nadien blijft het evenwel rustig op West-Vlaamse wegen. De laatste 182 kilometer worden immers nagenoeg volledig – op een passage in het Henegouwse Ellezelles, na 198 kilometer, en een passage in Avelgem, op 9 kilometer van de meet, na – op Oost-Vlaams grondgebied afgehaspeld. In totaal wordt er zo’n 68 van de 281 kilometer – inclusief de neutralisatie bij de start – op West-Vlaamse wegen afgelegd.

Het parcours bij de mannen. © Flanders Classics

Aan de finale van de afgelopen jaren verandert er niets. Na de tweede keer Oude Kwaremont gevolgd door de eerste beklimming van de Paterberg, opent de Koppenberg de finale met nog zo’n 45 km te gaan. Via de Mariaborrestraat en Steenbeekdries gaat het naar de Taaienberg en Kruisberg/Hotond. Daarna volgt het ultieme slotakkoord met de derde passage op de Oude Kwaremont en tweede keer Paterberg.

Vrouwen rijden amper in West-Vlaanderen

De West-Vlaamse passage bij de vrouwen is dan weer een pak korter. De dames starten hun Ronde van Vlaanderen immers op de Grote Markt van Oudenaarde en doen in West-Vlaanderen enkel Avelgem, Anzegem, Waregem en Dentergem aan.