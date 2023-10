Stadsbestuur huldigt 99 sportievelingen

De stad Kortrijk huldigde de provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen en deelnemers aan Europese wedstrijden bij de individuele sporten in de disciplines atletiek, atletiek en toestelturnen, badminton, biljarten carambole, bodybuilding, boksen Muaythai, cyclocross, olympisch gewichtheffen, jetskiën, kajak, karate, reddend zwemmen, turnen, wielrennen en zwemmen. Liefst 99 sporters uit 18 Kortrijkse ploegen en een uit Lauwe werden in de bloemetjes gezet en kregen een medaille en een geschenk uit handen van Karoline Stock van Directie Sport. De grootste afvaardiging kwam van de Koninklijke Kortrijkse Zwemkring vzw. “Het is fantastisch om zien hoeveel jeugd en jongeren en ook senioren aan sport doen.” (Peter Van Herzeele/foto JVGK)