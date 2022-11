Stad Poperinge organiseert triatlon en zoekt sponsors: “Hopelijk kunnen we duurzame samenwerking op gang trekken”

Stad Poperinge pakt op 12 maart 2023 uit met de eerste editie van de triatlon Poperinge. Het wordt een sprinttriatlon waarbij deelnemers 500 meter zwemmen in Sport- en recreatiebad De Kouter, 20 kilometer fietsen vanuit jeugdcentrum De Kouter richting Vleteren en aansluitend 5 kilometer lopen in het stadscentrum en -park”, zegt sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

“De eerste duatlon in Poperinge was een schot in de roos met 165 individuele deelnemers en 20 duo’s die het beste van zichzelf gaven op een parcours in en rond Poperinge”, zegt sportschepen Klaas Verbeke (CD&V). “In het meerjarenplan 2020-2025 formuleren we enkele beleidsdoelstellingen om zelf vanuit de eigen diensten uit te pakken met een attractief evenementenaanbod. Om ook het zwembad van Poperinge extra in de kijker te zetten, was een uitbreiding van de duatlon tot een triatlon een logisch gevolg. Sportdienst Poperinge sloeg daarom de handen in elkaar met de studenten van Howest.”

Kennismaken

De Poperingse sportdienst organiseert de triatlon in samenwerking met Howest-studenten en Triatlon en Duatlon team Ieper. Het evenement wordt ondersteund door Triatlon Vlaanderen en Sport Vlaanderen. ‘Deze triatlon zetten we op poten om lokale recreanten de kans te geven kennis te maken met de triatlonsport en hun prestatie te meten met andere recreanten. Ook om triatleten, aangesloten bij de Belgische triatlonfederatie, kennis te laten maken met onze stad Poperinge en hen een interessante wedstrijd in hun voorbereiding op langere triatlons aan te bieden. Daarnaast willen we families, vriendengroepen, collega’s… uit Poperinge en omstreken de kans geven samen een trio-triatlon af te werken waarbij ze in aflossingsvorm elk om beurt kunnen uitblinken in één sport en samen de finish kunnen bereiken”, zegt schepen Verbeke.

Duurzame samenwerking

De organisatie van een dergelijk evenement brengt verschillende kosten met zich mee. “Via het inschrijfgeld van de deelnemers en via sponsoring willen we dat graag financieren. Om van deze organisatie een jaarlijks terugkerend evenement te kunnen maken, willen we proberen een duurzame samenwerking op langere termijn met enkele sponsors op gang te trekken”, verduidelijkt schepen Verbeke. “Ik ben er 100 procent van overtuigd dat er heel wat ondernemers in Poperinge zeer sportminded zijn en dit initiatief dan ook een warm hart zullen toedragen. De economische situatie is niet evident momenteel, maar toch hopen we met onze interessante sponsorpakketten de nodige steun te vinden.”

De triatlon is er voor recreanten en triatleten aangesloten bij Belgian Triathlon. Er kan ook individueel of in trio deelgenomen worden. Voor de eerste editie hoopt de stad op een 500-tal deelnemers: 100 trio’s en 200 individuele sporters. “Het wordt een 1/8e triatlon, ook wel sprinttriatlon genoemd, waarbij deelnemers in de voormiddag 500m zwemmen in Sport- en recreatiebad De Kouter, in de namiddag – na een herstart – 20 km fietsen over drie rondes vanuit jeugdcentrum De Kouter richting Vleteren, met passage langs de Grote Markt van Poperinge en via de wisselzone aan jeugdcentrum De Kouter aansluitend 5km lopen over drie rondes in het stadscentrum en -park, met passage langs de Grote Markt”, legt Verbeke uit.