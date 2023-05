Stad Oostende huldigt zijn jonge sportkampioenen

Oostende is niet alleen een toeristische stad, maar ook een sportieve stad die waardering heeft voor zijn kampioenen. Jaarlijks is er de verkiezing van de winnaars van de Oostendse sporttrofeeën, individueel en in team. Ook individuele (jonge) sporters die een Belgische titel behaald hebben in één of andere sportdiscipline worden ontvangen en gehuldigd in het stadhuis door burgemeester Bart Tommelein en sport schepen Bart Plasschaert.

Zondag ging die eer naar vijf jonge sporters, allemaal Belgische kampioenen, die in Oostende wonen of lid zijn van een Oostendse sportclub:

– Thomas Van Dijk (13 jaar – Belgisch kampioen wielrennen op piste, omnium)

– Yannick Delanghe ( 17 jaar – Belgisch kampioen atletiek 400m indoor, lid van HAC)

– Xander Hebb (20 jaar – Belgisch kampioen 200m en 400m zwemmen, lid van ROSC)

– Thomas Deblauwe (13 jaar – Belgisch kampioen 100, 200m schoolslag en 4 X 100m wissel, zwemmen, lid van ROSC)

– Lotte Vanhauwaert (18 jaar – Belgisch kampioene 50, 100 en 200m vrije slag zwemmen, lid van ROSC).

(FRO)