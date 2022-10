Stad Kortrijk huldigt haar kampioenen

Traditiegetrouw huldigt Stad Kortrijk jaarlijks de Kortrijkse Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen op het stadhuis: dit jaar goed voor ruim 50 atleten.

De huldiging had plaats in de Gotische zaal van het stadhuis. Alle kampioenen werden per discipline/club naar voor gevraagd voor het ontvangen van de felicitaties van de schepen van Sport en het ontvangen van een geschenk. Na de huldiging werd traditiegetrouw een groepsfoto gemaakt van alle kampioenen. Zij traden aan in de disciplines atletiek, badminton, biljart, dans/hiphop, duatlon, kajak, kickboksen, kunstschaatsen, powerliften, wielrennen, zwemmen en windsurfen. Ook de G-sport werd niet vergeten met kampioenen in bowling, petanque, futsal (zaalvoetbal) en padel.