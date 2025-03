Stad en Sportraad huldigen sportlaureaten

Tijdens het vijfde Sportgala Nieuwpoort hebben Stad Nieuwpoort en de stedelijke sportraad de verdienstelijke sporters van 2024 in de bloemetjes gezet. Voetbalster Onie Ghysel kreeg de Trofee voor Sportjongere. De Trofee voor Sportprestatie werd toegekend aan atlete Sterre Provost. Guy Louis, reeds 25 jaar voorzitter van KTC Issera, mocht de Trofee voor Sportambassadeur mee naar huis nemen.

Met het Sportgala zet Nieuwpoort zijn sportieve talenten in de kijker, met aandacht voor de mooiste successen en overwinningen van het voorbije jaar.

Het gaat om atleten die in Nieuwpoort wonen én sportievelingen die actief zijn bij de verschillende Nieuwpoortse clubs.

In totaal waren elf sporters genomineerd voor een van de drie Sporttrofeeën.

De Trofee voor Sportjongere wordt toegekend aan een verdienstelijke jongere onder de 16 jaar die een uitmuntende sportprestatie heeft neergezet. Die prijs ging naar Onie Ghysel, die vorig jaar met de U16 van Club Brugge de Beker van België won. Ze maakt ook deel uit van de nationale ploeg U16.

Winnaar van de Trofee voor Sportprestatie is atlete Sterre Provost uit Oostduinkerke. Sterre traint bij de Nieuwpoortse Atletiekclub (NAC). Na twee jaar van blessureleed kon ze eind dit seizoen weer op het hoogste niveau presteren. Dat leverde haar meteen de titel van Belgisch kampioene op bij de scholieren dames op de 400 meter, in een persoonlijke besttijd van 56”. Op de 600 meter was ze goed voor een beste gedeelde Belgische jaarprestatie in een chrono van 1’33”95. Verder werd Sterre nog tweede op het Vlaams kampioenschap bij de scholieren op 400 meter.

Guy Louis kreeg de Trofee voor Sportambassadeur. Hij is al sinds 15 februari 1999 voorzitter van TC Issera. Op dat moment telde de club amper 200 leden. Gedurende zijn 25 jaar voorzitterschap verdrievoudigde dat tot 600 leden. Issera geldt nu als een van de grootste sportclubs van Nieuwpoort. (PG)