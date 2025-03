Sportraad Oudenburg organiseert 19de Lenteloop door centrum

Op zaterdag 15 maart organiseert de Sportraad voor de 19de keer de Oudenburgse Lenteloop. “En voor de tweede keer op rij maakt de loopwedstrijd deel uit van het Movement Running Criterium”, weet sportschepen Jeroen Lingier (Voor Oudenburg). Het parcours loopt door hartje Oudenburg in drie categorieën: een kleuter- en jeugdloop (14 uur), een straatloop van 5 kilometer (15.15 uur) en een prestatieloop van 10 kilometer (15.25 uur). Het startschot wordt telkens gegeven aan het Millebeekpad, naast het recyclagepark, en de finish is aan sporthal Ter Beke. Vooraf inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 12 maart. Het recyclagepark sluit die dag uitzonderlijk om 12 uur. (TVA)

www.oudenburg.be/lenteloop