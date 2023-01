Sportraad huldigt Zedelgemse sportlaureaten

In De Groene Meersen reikte de sportraad de jaarlijkse sportprijzen uit aan sporters en ploegen die in 2022 opmerkelijke prestaties neerzetten. Beloftevolle jongeren zijn Lisa Maes en Remie Delabie, sportman en -vrouw Geert Byttebier en Sofie Vercarre. De jeugdploeg van FC Veldegem en de tennisclub Loppem zijn de gehuldigde sportploegen.

Tijdens het zondagavondfeest op 15 januari hing in sportcentrum De Groene Meersen de spanning in de lucht. Wie van de 12 genomineerde sporters en vier sportploegen uit Zedelgem zou zich laureaat mogen noemen?

Na een voorstelling van alle opmerkelijke sportprestaties brachten zowel de vakjury van Zedelgemse (oud-)sporters als het voltallig publiek een stem uit, wat uniek is in de regio. Als ‘sportbeloftes jongen en meisje van het jaar’ beklommen Remie Delabie (13) en Lisa Maes (14) met stralende gezichten het podium. Remie trok als jonge kickbokser naar het WK in Lissabon waar hij eerste en tweede podiumplaatsen in de wacht sleepte.

Norseman

Wielrenster Lisa Maes (14) heeft meer dan één kampioenentrui hangen. Ze kroonde zich zowel Europees als Belgisch kampioen veldrijden in haar leeftijdsklasse en West-Vlaams kampioen wielrennen en mountainbike.

Triatleet Geert Byttebier (57) is sportman van het jaar door onder meer zijn slopende deelname aan de zwaarste triatlonwedstrijd ter wereld: de Norseman in Noorwegen.

Sportvrouw van het jaar is loopster Sofie Vercarre (47) met haar eerste plaats in de marathon van de Nacht van Vlaanderen. De jeugdploeg van FC Veldegem werd tot sportploeg verkozen door de kampioenstitel in de Gewestelijke U17-categorie. Ook de Tennisclub Loppem werd verkozen. Die speelden kampioen van België en zette Zedelgem mee op de nationale sportkaart. (HV)