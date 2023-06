Sportprijzen uitgereikt in Langemark-Poelkapelle: Noor Debouck wint sportverdienste, Rik Robaeys krijgt eervolle vermelding

Noor Debouck, Rik Robaeys, FC De Koolmijn en de U15 van VK Langemark-Poelkapelle zijn de laureaten van de sportprijzen in Langemark-Poelkapelle. Tijdens de huldigingsshow in Den Tap werden ook de kampioenen, beloftevolle jongeren en enkele uitzonderlijke sportprestaties in de kijker gezet.

Het seizoen 2022-2023 was een boerenjaar voor een aantal sportclubs in Langemark-Poelkapelle. Zo mochten zowel volleybalclub Sportiva als basketbalclub Rapid meer dan één kampioenentrofee in de prijzenkast bijzetten. Bij Sportiva wonnen de U11 en U17 de titel, Rapid werd kampioen met de U12A, U14 en U16. Daarnaast werden ook voetbalploeg FC De Koolmijn, boogschutter Lauranne Syx en duatleet Cédric Callewaert gehuldigd als kampioenen.

Sportploegen

Toch ging de titel van beloftevolle jeugdploeg van het jaar naar de U15 van VK Langemark-Poelkapelle nadat ze op het einde van het vorige seizoen een stunt van jewelste deden door de Jeugdcup te winnen. De prijs voor sportclub van het jaar was voor FC De Koolmijn. De Poelkapelse caféploeg kroonde zich na een spannende strijd tot kampioen in reeks C van het Roeselaars Liefhebbers Verbond (RLV).

Sportverdienste

Gita Vermeulen en Juta Vermeulen werden dan weer gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties in het paardrijden. Ook tafeltennisser Florian Van Acker en G-basketbalploeg G-raptors vielen in de prijzen in deze categorie. Beloftevolle jongeren werden zwemmer Vico Delie en volleybalster Noor Debouck. Deze laatste sleepte ook de prijs voor Sportverdienste in de wacht. De amper 17-jarige Noor speelt als libero bij Asterix AVO Beveren en won dit seizoen zowel de beker als de titel met haar ploeg.

Eervolle vermelding

Ten slotte was er ook een eervolle vermelding voor een persoon die zich al jaren verdienstelijk maakt in het sportleven in de gemeente. Dit jaar ging deze prijs naar Rik Robaeys, die na dit seizoen afscheid neemt als voorzitter van basketbalclub Rapid Langemark. “Het is een erkenning die gegeven wordt door de sportclubs en het doet deugd om dat te kunnen winnen”, zegt Rik. “Ik was 17 jaar voorzitter nadat ik eerste twintig jaar jeugdverantwoordeljike was. In het begin van het seizoen had ik als beslist om te stoppen als voorzitter. Het was een boeiende periode met ups en downs. Zo slaagden we erin om kampioen te worden in eerste provinciale om vervolgens mooie resultaten te behalen in de landelijke afdeling.”

Rik Robaeys, die stopt als voorzitter van Rapid Langemark, kreeg een eervolle vermelding. © gf

Moeilijkere momenten waren wanneer de club onder meer door het afhaken van enkele sponsors wat gas moest terugnemen. “Financieel was het niet meer mogelijk om op dat niveau mee te draaien”, vervolgt Rik Robaeys. “Op dat moment hadden we drie seniorenploegen maar dan hebben we beslist om met de hoogst geklasseerde ploeg te stoppen en verder te doen met de ploegen die lager speelden, ook omdat daar onze eigen jeugdspelers meer aan de bak kwamen. Ik wilde geen zinkend schip verlaten, maar nu alles stilaan op z’n plooi aan het vallen is en de club weer in rustiger vaarwater zit, vond ik het een goed moment om de fakkel door te geven.”