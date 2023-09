Sportprijzen uitgereikt in eerste editie van vernieuwde awards

Voor het eerst reikte het gemeentebestuur een hele resem sportawards uit aan lokale kampioenen. In tegenstelling tot de vorige jaren gebeurde dat niet tijdens een editie van de Gouden Beren. Er is daar daarover beslist om geen gemeentelijke uitreiking meer te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen wil zich meer focussen op de huldiging van verdienstelijke personen en prestaties zonder daar een vaste prijs aan te koppelen. Dat deed het afgelopen zaterdag tijdens een grote uitreiking van een heleboel prijzen. Zowel individueel als op ploegniveau werden prestaties gelauwerd. Zo waren er onder meer awards voor Erik, Kurt en Wout Leyseele. De atletiekfamilie wist het voorbije jaar opnieuw heel wat mooie prestaties neer te zetten. De 75-jarige Erik Leyseele veroverde op het BK Masters in juni zelfs vier keer goud op de 200m, 400m, 800m en 1500m hardlopen. Verder werden er prijzen uitgedeeld aan atleten uit heel wat andere disciplines. (AVH/gf)