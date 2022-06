Sportkampioenen van de voorbije jaren gehuldigd

In zaal Patria werden de trofeeën en medailles uitgereikt voor sportverdienste. Door de coronacrisis konden sporters die tussen 2019 en 2022 mooie prestaties leverden hun kandidatuur indienen. Turner Tibo Soenen werd verkozen tot sportman, bij de dames won Paulien Vangheluwe. SV Moorslede werd verkozen tot sportploeg.

In Groot-Moorslede zijn tal van sporters en sportverenigingen actief. Door de coronacrisis kon er de voorbije jaren minder aan wedstrijden worden deelgenomen, maar toch behaalden verschillende plaatselijke sporters mooie resultaten. Zo werd Bart Bouckhout in 2019 provinciaal wegkampioen atletiek bij de G-sporters. Bart is aangesloten bij VAD Dadizele. Twee jaar later won ploeggenoot Simon Verbeke datzelfde kampioenschap.

Ook bij de collega’s van Dapalo loopt er heel wat talent rond. Remi Mol werd in 2020 provinciaal kampioen veldlopen. Jonas Vanderhaeghe deed hetzelfde op de weg. Jonas werd in 2019 provinciaal kampioenschap bij de juniores, in 2021 won hij de wegwedstrijd in de categorie senior 1. Lowie Vangheluwe werd tijdens datzelfde kampioenschap eveneens West-Vlaams kampioen bij de pupillen. Ook bij turnclub Gympie is er heel wat sporttalent verzameld. De 12-jarige Tibo Soenen werd onlangs nog provinciaal kampioen tumbling. Hij kreeg tijdens het sportgala ook de medaille van sportverdienste bij de heren.

Mooi palmares

Bij de dames waren er vier sportieve Dapalo-vrouwen genomineerd. Evy Borry won in 2019 het provinciaal kampioenschap op de weg bij de juniores. Tijdens datzelfde kampioenschap wist Veerle Muylle de titel bij de dames senior 2 binnen te halen. Twee jaar later deed Jolien Vandewalle die prestatie na. Met de 9-jarige Paulien Vangheluwe heeft Dapalo een talentje binnen de club.

Ondanks haar jonge leeftijd is het palmares van Paulien indrukwekkend. In 2019 won ze het provinciaal kampioenschap verspringen en de 60 meter, de 100 meter en de 200 meter op de piste. Ook op de weg kroonde zij zich bij de eendjes tot provinciaal kampioen. In 2021 won ze diezelfde discipline bij de benjamins. Paulien werd tijdens de uitreiking van de sportprijzen gehuldigd als winnares van de medaille voor sportverdienste dames.

SV Moorslede

De U11 van Dynamivo kroonde zich tot kampioen in de regionale reeks. De eerste ploeg van SV Moorslede speelde ook dit jaar terug de eindronde. Zowel de beloften als de U15 voetbalden zich tot kampioen in hun reeks. Sportvereniging Slyps Sprint organiseert al meer dan vijftig jaar wielerwedstrijden in Slypskapelle. De wielerliefhebbers kregen onlangs de titel ‘koninklijke’.

Ook wandelclub Velodroomvrienden uit Moorslede heeft al veel kilometers op de teller. De wandelclub bestaat inmiddels al 25 jaar en organiseert verschillende wandelingen doorheen het jaar. Ook de U11 van volleybalclub Doskom werden gehuldigd. Zij behaalden de finale van de beker van West-Vlaanderen. Die werd verloren tegen Knack Roeselare. Uiteindelijk ging de trofee voor sportploeg naar SV Moorslede.