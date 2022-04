Sportinnovatiemobiel voorgesteld in Assebroek

Bij Sport Vlaanderen in Assebroek is donderdag, tijdens de Sportinnovatiecampus Innovation Expo die er plaatsvond, de Sportinnovatiemobiel gelanceerd.

Naast de Sportinnovatiemobiel vond je er ook een twintigtal interessante demo’s van sport- en beweeginnovaties van de studenten van Howest. Ook Ride-AR kon je er als een skateproject ontdekken, net als de VR-sportsgame Ballistic die vorig jaar in primeur op het Sportinnovatiecongres werd voorgesteld.

Innovatieve technologieën

De Sportinnovatiemobiel zal nu in Vlaanderen rondtrekken. Waar hij halt houdt, wordt hij omgebouwd tot een sportcentrum waarin tot twintig sporters tegelijkertijd innovatieve technologieën voor sport en beweging kunnen ontdekken.

Het sportaanbod in de mobiel is aanpasbaar per doelgroep en er worden geregeld updates doorgevoerd op basis van gebruikersfeedback en afhankelijk van de nieuwste beschikbare toepassingen. In de eerste versie zijn onder andere Fitlight, CycloBEAT, Oculus Quest, Plankpad en EXR aanwezig. “Het zijn technologische innovaties die nog vrij exclusief zijn”, vindt Kris De Coorde, projectleider innovatie.

Band tussen lichaam en geest

Fitflight (drie deelnemers) is een snelheids- en cognitief trainingssysteem, ontworpen om de manier waarop we trainen en onze prestaties meten volledig te veranderen. “Dit innovatieve trainingssysteem helpt sporters de band tussen lichaam en geest te versterken en hun reactievermogen te verbeteren.”

CycloBEAT (drie deelnemers) is een nieuwe, revolutionaire manier om indoor te fietsen in groep. Deze exergame is leuk voor elke sporter, omdat winst niet afhangt van je fitnessniveau. Directe feedback, verbluffende omgevingen en flexibele spelfases zorgen voor een meeslepende, sociale workout.

VR-bril

Plankpad (drie deelnemers) biedt je een interactieve full body training terwijl je spelletjes speelt. EXR (drie deelnemers) is dan weer de ultieme exergame om indoor te roeien door virtuele werelden, je prestaties te meten en je succes te delen. En Virtual reality (een zestal deelnemers) biedt met onder andere de VR-bril van Oculus Quest, heel wat nieuwe mogelijkheden om fit te blijven.

In het eerste werkingsjaar zal de Sportinnovatiemobiel voornamelijk langsgaan bij bedrijven die inzetten op sport en beweging bij hun werknemers. “Wij gaan die mensen extra belonen met een leuke teambuilding om met de mobiel langs te komen. Na het eerste werkingsjaar kan je hem ook tegenkomen op buurtpleintjes, in scholen, op evenementen, beurzen, expo’s, sportkampen, G-sportkampen en sportdagen in heel Vlaanderen.”

Prototypes

Op deze manier wil Sport Vlaanderen iedereen in Vlaanderen de kans geven om de vaak nog exclusieve en innovatieve sporttechnologieën van de toekomst te ontdekken en uit te proberen.

Tegelijkertijd biedt het de sector de kans om prototypes op grotere schaal uit te testen en te verbeteren, wat alleen maar kan helpen om ook in de toekomst meer mensen in Vlaanderen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. (ACR)