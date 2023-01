Het eerste gemeentelijke sportkamp van 2023 was voor 80 deelnemers een kennismaking met Thibault Vandenbussche.

Thibault is de nieuwe sportfunctionaris, in opvolging van Joris Vandewynckele, die op 1 februari op rust gaat. De 80 deelnemers aan dit sportkamp waren meteen enthousiast over de samenwerking met de nieuwe medewerker die nu een tandem vormt met Tom Vanelslander. (foto JM)