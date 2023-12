Sportdienst organiseert informatiesessies

De Ledegemse sportdienst organiseerde een tweedelige informatiesessie om sportclubs in Ledegem grondig te informeren en te ondersteunen. “De sessie behandelde twee belangrijke aspecten van de wetgeving die van groot belang zijn voor sportverenigingen: de vzw-wetgeving en de -vrijwilligerswetgeving. Dit initiatief werd genomen met het oog op de naderende wijzigingen in de wetgeving, die van kracht zullen zijn vanaf 2024”, aldus schepen van sport Emiel Debusseré (CD&V/VD). De informatiesessie werd gepresenteerd door deskundigen van de Vlaamse sportfederatie en vond plaats in ’t Capellehof in Rollegem-Kapelle. “Daarnaast zal in het voorjaar van 2024 een aanvullende sessieworden georganiseerd met als thema Geef je sportclub een digitale boost, waarbij de focus ligt op het ondersteunen van sportclubs op het gebied van (digitale) communicatie”, vult Emiel aan. Op de foto zien we sportfunctionaris Stijn Everaert, schepen van sport Emiel Debusseré en Tars Vanstraesele. (BF/foto JS)