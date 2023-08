Sport Vlaanderen schenkt atletiekbaan 60% subsidie

Een vreugdedansje bij schepen van Sport Joost Cuvelier en diensthoofd Sport Heidi Trio. Sport Vlaanderen heeft de 60% subsidie voor de heraanleg van de stedelijke atletiekbaan zopas goedgekeurd. Tegen eind 2024 zou de renovatie klaar moeten zijn.

De totale kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 752.000 euro en dan scheelt die 60% voor de stad een slok op de borrel. Want 60% betekent 450.000 euro die niet uit de eigen kas betaald hoeft te worden. Of anders gezegd: Torhout kan zijn versleten kunststofbaan laten vervangen door een nieuwe voor een dikke 300.000 euro.

Ook een degelijke omheining

“Uiteraard zijn we erg blij”, zegt Joost Cuvelier, die tevens schepen van Financiën is. “Sport Vlaanderen heeft 15 subsidiedossiers voor de aanleg of renovatie van atletiekbanen goedgekeurd en Torhout is een van de gelukkigen. Onze atletiekbaan is 20 jaar oud en aan vernieuwing toe.”

“Het project omvat de volledige renovatie van de kunststofbaan”, vult Heidi Trio aan. “Dat wil zeggen een nieuwe toplaag, nieuwe competitieconforme belijning en een degelijke omheining. Afhankelijk van de staat van de ondergrond wordt er ook nieuwe asfalt onder de piste voorzien. Of dat noodzakelijk is, kunnen we pas weten van zodra de huidige toplaag weg is.”

De firma Sportinfrabouw uit Essen in de provincie Antwerpen zal de werkzaamheden uitvoeren. Dat bedrijf is een van de twee ondernemingen die door Sport Vlaanderen geselecteerd werden.

Eerstdaags timing bespreken

“We zullen eerstdaags met Sportinfrabouw in overleg gaan om de timing te bespreking”, vervolgt Heidi. “De planning moet enerzijds passen binnen het korte tijdsbestek dat Sport Vlaanderen oplegt, want om de subsidie te krijgen moeten de werkzaamheden voorlopig opgeleverd zijn tegen eind 2024. Maar anderzijds moet alles ook passen binnen de mogelijkheden van de aannemer, want die dient in een periode van iets meer dan een jaar in totaal zes atletiekbanen aan te leggen of te renoveren. Bovendien willen we zoveel mogelijk rekening houden met de gebruikers. Sowieso zal de renovatie hinder meebrengen en zal de piste een tijdje onbeschikbaar zijn. Waar het kan, zullen we helpen zoeken naar alternatieven om die moeilijke periode te overbruggen. Sowieso zullen de atletiekbeoefenaars nadien beschikken over een baan die totaal up-to-date is.”