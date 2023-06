Sigrid organiseert yoga-event voor Think Pink

Op woensdag 21 juni vieren we International Yoga Day. Bewegen is een belangrijke preventiemaatregel, bevordert het herstel en verkleint de kans op herval. Daarom organiseert Think Pink in de maand juni opnieuw Yoga for Think Pink. Iedereen beweegt en zamelt fondsen in voor wetenschappelijk onderzoek. Sigrid Mylle uit Oostende is een gediplomeerde yogalerares en zij haakt in op de actie ‘Samen bewegen met Think Pink’ met een persoonlijk initiatief om geld in te zamelen voor het goede doel.

“Think Pink raadt iedereen sterk aan om regelmatig te bewegen”, vertelt Sigrid (51), die na een mooie loopbaan van 25 jaar in het onderwijs, als lerares wiskunde, een nieuwe uitdaging gevonden heeft in het geven van yogalessen. “Bewegen is belangrijk om het risico op ziekte te voorkomen, maar ook om te herstellen van borstkanker. Wetenschappers zijn het erover eens: onvoldoende lichaamsbeweging verhoogt het risico op bepaalde ziektes, waaronder borstkanker.”

“Mijn goede vriendin, Anja Vroomen, is 55 en ze is herstellend van borstkanker. Het is gelukkig onder controle en ze spreekt vol lof over de goede werking van Think Pïnk. Ik ben van nature sociaal geëngageerd en dat bracht me op het idee om zelf ook een yoga evenement op poten te zetten om Think Pink te steunen.”

“Op woensdag 21 juni, vanaf 18.30 uur nodig ik niet alleen yogaliefhebbers, maar ook andere sportieve mensen uit, om deel te nemen aan een speciale yoga-sessie, ‘Move to Relax’. Het event gaat door in de turnzaal van de August Vermeylenschool, ingang kleuters Violierenlaan. Deelnemen kan tegen 15 euro of een bedrag naar keuze. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel, Think Pink. Meer dan een matje, een dekentje of eventueel een kussentje heb je niet nodig. Reserveren kan tot dinsdag, via telefoon 0472/67 36 04. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”