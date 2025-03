In de categorie G-sporter van het jaar ging de titel naar onze Krak, Sander Leenknecht. Sander werd in april individueel Belgisch kampioen boccia, een balsport die vergelijkbaar is met petanque, en geschikt voor sporters met een fysieke beperking. Hij mocht ook al meetrainen met het nationale team. Sander is aan zijn rolstoel gekluisterd en heeft constant assistentie nodig. Hij was de enige kandidaat in zijn categorie. (GJZ/foto GJZ)