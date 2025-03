Ruud Vormer krijgt trofee voor Verdienstelijke Loopbaan

Het Verbond van Brugse Sportjournalisten reikte de jaarlijkse Brugse Poorter uit. De 25ste trofee was voor Sven Vanthourenhout. De trofee als verdienstelijke sportfiguur voor een actieve loopbaan ging naar gewezen voetballer Ruud Vormer.

Voor de jubileumeditie van de Brugse Poorter koos het Verbond van Brugse Sportjournalisten voor het unieke kader van het Kasteel van Moerkerke. Onder de genodigden de Brugse sportschepen Olivier Strubbe, alsook laureaten die de Brugse Poorter in het verleden meer dan twee keer hebben gewonnen, zoals ex-triatleet Marino Vanhoenacker en drievoudig olympisch roeier Tim Maeyens.

Sven Vanthourenhout liet zich in laatste instantie jammerlijk verontschuldigen en kon de trofee van de Brugse Poorter, een bronzen beeldje van de hand van Fernand Vanderplancke, niet in ontvangst nemen. Vanthourenhout, gewezen wereldkampioen veldrijden bij de beloften, was ook bondscoach en behaalde in die functie 99 medailles. De Beernemnaar was op weg naar Spanje om er wellicht gesprekken te voeren met een nieuwe werkgever en was er niet bij.

Gelukkig wel aanwezig was Ruud Vormer. Hij werd gehuldigd voor zijn verdienstelijke loopbaan. De Nederlander was negen jaar een icoon, een boegbeeld voor Club Brugge. “Ruud won in 2017 de Gouden Schoen, debuteerde een jaar later in de Nederlandse nationale ploeg en geeft onze erelijst, waar reeds grote namen op staan, nog meer allure”, vindt VBS-voorzitter Jacques Sys.

Het was een speciale avond en daarom werd bijvoorbeeld ook Jerko Tipuric uitgenodigd. Eind december vorig jaar kwam hij volop in de belangstelling door zijn heldhaftig optreden bij een busongeluk in Veldegem. Daar kon hij op het nippertje zestien kinderen redden voordat zijn voertuig werd aangereden door een aanstormende trein. “Jerko heeft acht jaar voor Cercle Brugge gewerkt, zowel als speler, trainer en assistent-trainer. Hij was ook coach van diverse andere ploegen en staat nu nog wekelijks op het voetbalveld als scheidsrechter.”

(ACR)