Roundnet Seals Oostende organiseert BK in Duin & Zee: “Een hele eer voor onze club”

Roundnet Seals Oostende bestaat als club sinds vier jaar en mag op 23 en 24 september het Belgisch kampioenschap Spikebal organiseren op de site van Duin en Zee aan de Fortstraat. Voorzitter Tomas Uittenhove verwacht een druk weekend met deelnemers uit heel België, die zullen strijden voor drie titels: dames, heren, en mix-teams.

Roundnet, ook bekend als ‘Spikebal’ (dat is de merknaam van de netjes, red.), is een dynamische balsport waarbij twee teams van twee deelnemers een bal naar elkaar passen en kaatsen op een soort minitrampoline. Bij de derde toets moet de bal in het net – diameter 90 cm – geslagen worden, met de hand. Dij-, kont-, schouder- en hoofdtoetsen zijn ook toegelaten. Het is een combinatie van tafeltennis, zonder palet, én volleybal.

Het spel werd in 1989 bedacht door de Amerikaan Jeff Knurek en beleefde een heropleving toen het bedrijf Spikeball Inc. het in 2008 actief begon te promoten. Daarna waaide de sport over naar Europa, waar intussen nationale en internationale tornooien plaatsvinden. Het Belgisch kampioenschap Roundnet wordt sinds 2018, telkens door een Belgische Roundnetclub georganiseerd. Roundnet Seals Oostende organiseert het BK dit jaar op de site van Duin & Zee.

Drie titels

“We starten ons vierde werkjaar meteen met de organisatie van het Belgisch kampioenschap en dat is een hele eer voor onze club, die lang geen vaste stek had”, legt Tomas Uittenhove uit. “We waren actief op het strand, op openluchtcentrum Duin & Zee én op De Schorre, waar we momenteel trainen. Uiteraard kan de sport ook indoor beoefend worden. Wij startten als vierde club in Vlaanderen. In West-Vlaanderen heb je nu Brugge, Kortrijk en Oostende. In de andere provincies zijn er telkens twee tot vier. Onze club telt 40 leden, die regelmatig komen trainen op ons terrein, op het sportpark De Schorre. De helft ervan is competitief actief in één van de drie competities: dames, heren en mix-teams. De competitie bestaat uit de tornooien, die door de clubs worden georganiseerd.”

Ook het BK is een open tornooi waar iedereen kan aan deelnemen. “Wij verwachten op zaterdag een 40-tal teams bij de mannen en een 15-tal teams bij de dames. Die strijden, eerst in poules met setjes tot 15 punten, daarna met A- & B-finales, vanaf 10 uur gelijktijdig voor de kampioenentrui. De finales worden verwacht tussen 17 en 19 uur. Na de prijsuitreiking volgt een optreden van de band Marine V. Om de dag af te sluiten nemen we de overzetboot naar het centrum van Oostende voor een gezellige afterparty”, vervolgt Tomas Uittenhove.

“Het kampioenschap wordt op zondag afgesloten met de al even spectaculaire titelstrijd voor mixed teams, waarvoor we toch meer dan 30 inschrijvingen verwachten. Om 18 uur kennen we het nieuwe kampioenenduo. We blijven als jonge club heel bescheiden. Enkele leden zullen zich zeker manifesteren en meestrijden voor een top 10-plaats.”

Speciaal bier

De organisatie van het BK wordt ondersteund door de federatie Roundnet Belgium, de stad Oostende en Bère Brouwers, lokale bierbrouwers uit Gistel, trouwe Sealssponsors die speciaal voor de club een nieuw biertje, het Sealtje, hebben gebrouwen. Supporters zijn het hele weekend gratis welkom. Ze kunnen genieten van de lange rally’s op het sportveld, proeven van de biertjes van de lokale Bère Brouwers of zichzelf testen op de obstakelbaan, die ter beschikking wordt gesteld door CM.

De Oostendse Roundnet Seals trainen tweemaal per week, op dinsdagavond en zondagvoormiddag op terrein 35 op het sportpark De Schorre of op het strand. Wie interesse heeft, kan drie trainingen gratis komen uitproberen.

Meer info over de club via roundnetoostende@gmail.com of via Facebook en Instagram.