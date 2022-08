Roeselare huldigt Formula E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne: “Hij brengt zelfs zijn racewagen mee”

Stoffel Vandoorne (30) mag zich sinds 14 augustus wereldkampioen in de Formula E noemen, zeg maar de geëlektrificeerde tegenhanger van de Formule 1. Vandoorne groeide op in Rumbeke en wordt daarom op zaterdag 3 september in zijn thuisstad Roeselare gehuldigd. “Stoffel is voor onze stad een uithangbord en internationale uitstraling”, klinkt het. “En hij brengt zelfs zijn racewagen mee.”

Na een beklijvende seizoensfinale kroonde Stoffel Vandoorne zich midden augustus tot wereldkampioen Formule E. Die titel is een mooie bekroning voor het parcours dat Vandoorne tot nu toe aflegde.

Vandoorne demonstreerde zijn talent in 2017 en 2018 in de Formule 1, waarna hij in 2019 de rangen van het Mercedes-EQ Formula E Team kwam versterken. Drie intensieve jaren, waarin hij zijn uitzonderlijke racecapaciteiten etaleerde, sloot hij nu af met de wereldtitel in het Formule E-kampioenschap. Samen met teammaat Nyck de Vries was hij bovendien ook de primus in het teamkampioenschap.

“Stoffel groeide op in de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke en ontdekte van jongs af aan via het kartingcircuit dat hij een supertalent is in een racewagen. De weg naar de top leek een evidentie, maar was er vooral een van toewijding, trainingsarbeid en volharding”, aldus schepen van Sport José Debels (CD&V).

Onnavolgbare carrière

“Als stad der wereldkampioenen wil Roeselare zijn kersverse wereldkampioen graag feestelijk vieren. Zaterdag 3 september komt Stoffel, samen met zijn Formule E-wagen , langs op het Stationsplein. Daar zal hij gehuldigd worden op een podium.”

De fans zullen ook de unieke kans krijgen om de Formule E-wagen van dichtbij te zien en op de foto te gaan met Stoffel.

© LAT Images

Hetzelfde weekend is er in Roeselare ook het rally-evenement Omloop van Vlaanderen. Autosportfans die in de buurt zijn, kunnen na de rally perfect afzakken naar het stadscentrum om de podiumceremonie bij te wonen.

“Van jeugdig kartingkampioen tot wereldkampioen, de carrière van Stoffel Vandoorne is onnavolgbaar. Met zijn schitterend parcours in de racewereld vormt Stoffel met deze wereldtitel in de Formule E-klasse voor onze stad een uniek uithangbord met internationale uitstraling.”

Praktisch

Vanaf 16 uur kan je de racewagen van Stoffel Vandoorne, de Mercedes-EQ Silver Arrow 02, te bezichtigen op het Stationsplein.

Van 18.45 tot 19.45 uur is er een meet & greet met de fans en om 20 uur volgt de podiumceremonie en officiële huldiging door de stad, in aanwezigheid van burgemeester Kris Declercq en schepen van Sport José Debels.