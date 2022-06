Rhune is sportlaureaat van Ledegem, voetbalclubs verdelen andere sportprijzen

In De L!NK in Sint-Eloois-Winkel was er de jaarlijkse sportkampioenenhulde. Zowel individuele sporters, clubiconen als sportploegen vielen er in de prijzen. In totaal werden er vier prijzen uitgereikt.

Terwijl Dansstudio Flex met een leuke show voor extra spektakel zorgde, was het vrijdagavond uitkijken in De L!NK wie dit jaar de sportprijzen zou wegkapen. De sportraad en het lokaal bestuur reikten in totaal vier prijzen uit: de prijs voor sportlaureaat, de laureaat bij de sportploegen, de trofee van sportverdienste en de erkentelijkheidstrofee. De prijs voor sportlaureaat wordt uitgereikt aan een atleet die een individuele sport beoefent. Die trofee ging dit jaar naar Rhune Vansteenskiste uit Sint-Eloois-Winkel. Rhune is de zus van turnster Jade, maar koos voor een totaal andere sport om in uit te blinken. Rhune droomt om als triatlete deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen. Inmiddels wist ze al tal van mooie wedstrijden te winnen. Zo won ze onlangs het BK triatlon bij de juniores.

Feest bij Olympic

Dubbel feest bij voetbalvereniging Olympic Ledegem. Het eerste elftal van de club behaalde onlangs de titel in vierde provinciale. De vereniging mag zich komend seizoen bewijzen in derde. Olympic werd uitgeroepen tot sportploeg van het jaar, maar ook voorzitter Johan Florquin viel tijdens de sportkampioenenhulde in de prijzen. Hij won de trofee van sportverdienste. Johan stopt na zeventien jaar als voorzitter van de voetbalclub. Zowel op sportief, financieel als op gebied van infrastructuur heeft hij Olympic mee op de kaart helpen zetten.

Erkentelijkheidsprijs

Ook Geert Cool kleurt het plaatselijke voetbalgebeuren. Hij kreeg de erkentelijkheidsprijs als persoon die zich voortdurend inzet voor een plaatselijke sportvereniging, maar eigenlijk niet in de gemeente woont. Geert Cool zet zich al van begin de jaren ‘90 in voor voetbalclub Winkel Sport. Hij begon als sponsor, maar was ook als speler en trainer actief binnen de vereniging. Geert Cool volgde in 2021 Carlos Vanderhelst op als voorzitter van de voetbalclub die het dit jaar overigens uitstekend deed in Eerste Amateur.