Recreatief rondjes lopen of wandelen tijdens de Baliekouter Run-for-fun

Joggingclub Mandeldal organiseert op zondag 16 maart al voor de vierde keer de Baliekouter Run-for-fun. Wie recreatief rondjes wil komen lopen of wandelen, daar iets leuks voor in ruil wil krijgen én dat in een groene omgeving wil doen, weet waarheen.

“De start en aankomst, inschrijving en prijsuitreiking vinden traditiegetrouw plaats bij het bezoekerscentrum van het provinciaal domein De Baliekouter in de Ommegangstraat”, vertelt Sophie Vanneste, die samen met Koen Van Den Bossche, Bart Sabbe, Bart De Lodder, Nancy De Pestel en Veronique Debeurme het bestuur van de club vormt.

“Joggers kunnen er rondjes van 1,5 kilometer afleggen, voor wandelaars is er een parcours van vier kilometer in het bos. Je kan telkens zelf kiezen hoeveel rondjes je aflegt. Starten kan tussen 9 en 11 uur ’s morgens. Door het event te verplaatsen van zaterdagnamiddag naar zondagvoormiddag hopen we nog iets meer mensen te kunnen bereiken. Het gaat om een recreatief loopevenement, waarbij het niet de bedoeling is als eerste te eindigen. Iedereen loopt op zijn tempo. We hopen een 500-tal mensen te mogen verwelkomen.”

Wie mee wil komen lopen moet zich vooraf inschrijven. Dat kan nog tot en met 10 maart via www.jogginglub-mandeldal.be of vanneste.sophie@telenet.be. Jongeren tot en met 15 jaar betalen 7 euro, de anderen 12 euro. Storten kan op het rekeningnummer BE45 1030 6408 0389 van Joggingclub Mandeldal. Gelieve duidelijk de namen van de deelnemers te vermelden. Iedere deelnemer is overigens meteen verzekerd via Sporta.

Massage

“Wie dat wenst kan nadien ook een massage krijgen bij de kinegroep van Dieter Dewitte. Wie mee komt wandelen of lopen krijgt ook een leuke goodiebag met eten, drinken en wat gadgets. Kinderen krijgen een aparte goodiebag en een medaille. Ook wie niet komt lopen of wandelen is meer dan welkom, om te supporteren of iets te drinken. Er zal ook wat randanimatie zijn”, besluit Sophie.