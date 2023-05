Zonnebeeks schepen Jan Vandoolaeghe en twee zonen nemen deel aan de Monteberg Rally

Zondag vindt op het grondgebied van Poperinge, Heuvelland en Ieper de Monteberg Rally plaats. Er zijn drie klassementsproeven, viermaal KP Dikkebus, viermaal KP Monteberg en drie keer KP Busseboom. Jan Vandoolaeghe (60) is in Zonnebeke schepen van Sport, Cultuur, Onderwijs, Personeelsbeleid, Feestelijkheden en staat net zoals zijn zoon Mathieu aan de start als piloot. Jongste zoon Benoit is copiloot in een andere auto.

Mathieu Vandoolaeghe (35) werkt bij Yprauto in Oostnieuwkerke, Benoit Vandoolaeghe (33) is verantwoordelijke van de verkoop in de Garage Foulon in Roeselare, verdeler van Hyundai en MG. Mathieu start op de Grote Markt in Poperinge met een Mercedes 190 met het nummer 32 en Stijn Deceuninck als copiloot.

Benoit is de navigator van Nick Windels in een BMW 325i en met nummer 116. Vader Jan in een Toyota Corolla heeft zondag nummer 150 en start als één van de laatste van het talrijke deelnemersveld, met Jaimy Depoorter aan zijn zijde.

“Qua vermogen rijden we alle drie met een totaal verschillende auto”, vertelt Jan. “Mathieu heeft zijn auto helemaal zelf gebouwd; zijn ambitie ligt hoger dan ik. Mijn betrachting is de finish halen. Ik doe mee om ons te amuseren. Voor de leute dus. “ (lacht)

Altijd gevaren

Jan start zondag als piloot aan zijn derde rally. “Ik debuteerde vorig jaar in Kortrijk en reed in januari de Short Rally in Moorslede”, klinkt het. De rallysport is niet zonder gevaar. “Er zijn altijd gevaren aan verbonden en er zijn altijd risico’s maar ik zoek ze niet op”, zegt Jan. “Het gebeurt soms dat ik een snelheid van 160 kilometer haal. Er kan altijd iets breken.”

“Eigenlijk was het de bedoeling dat we vorig jaar al samen aan de Monteberg Rally gingen deelnemen maar Mathieu verkocht één van zijn twee auto’s waarmee ik zou starten. Ik ben altijd al gepassioneerd geweest door de rallysport en trok in de jaren ‘70 met mijn ouders naar de rally van Ieper. Ik zette in 2011 mijn eerste stappen als copiloot.”

Plezier staat op de eerste plaats

“Met mijn Mercedes 190 diesel kan ik voor flink wat spektakel zorgen en dat is altijd al een beetje mijn handelsmerk geweest”, haakt Mathieu in. “Door mijn drukke job is rally’s rijden de ideale uitlaatklep. Plezier maken komt nog altijd op de eerste plaats. De Monteberg Rally is plezant en uitdagend. De parcourskennis is op onze streek een voordeel.”

Benoit is al altijd copiloot geweest. “Een bewuste keuze, al zou ik het natuurlijk wel eens willen proberen achter het stuur”, vertelt hij. “De eerste keer als copiloot was in 2019 in Ieper met Gregory Verfaillie en debuteren in zo’n rally kon natuurlijk tellen. Het was toen dat weekend heel warm, meer dan dertig graden. Zondag willen ons toch wel eens meten met de tegenstanders in onze klasse.”

Druk rallyseizoen

De startnummers liggen zondag ver uit elkaar en dat maakt het voor de partners Catherine, Debbie en Rebecca niet gemakkelijk om het allemaal te volgen. “Zelf gaan mijn zonen en ik tijdens de rally elkaar niet veel zien”, zegt vader Jan. Via WhatsApp geven we elkaar info doorspelen.

Er wacht hen alvast een druk seizoen. “We rijden bijna alle wedstrijden provinciaal kampioenschap van de Vlaamse Autosportfederatie. “Binnen drie weken staat in Oostrozebeke de ORC op de kalender”, overloopt Jan de kalender. “Nadien volgt de TBR Short Rally in Roeselare, in augustus de Rally van Staden en ook de Rally van Kasterlee in de Kempen. In oktober is er dan de Hemicuda Rally in Koekelare en sluit het seizoen in november af in de 6 uren van Kortrijk.”

Op het grondgebied van Zonnebeke vond al een aantal keer een KP tijdens de internationale Ypres Rally plaats. Dit jaar maar volgend jaar dan weer wel.

(EDB/foto MP)